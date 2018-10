DIRECT. Où passera le Tour de France en 2019 ? Regardez la présentation officielle du parcours

Ce qu'il faut savoir

Le tracé du Tour de France 2019, qui s'élancera le 6 juillet, est dévoilé jeudi 25 octobre, au palais des Congrès de Paris, par le directeur de la course Christian Prudhomme. Une présentation que vous pouvez suivre et commenter en direct sur notre site franceinfo.fr.

Le départ de Belgique. Une chose est sûre, le Tour de France s'élancera le 6 juillet de Bruxelles (Belgique) en hommage à Eddy Merckx, pour commémorer le 50e anniversaire de la première de ses cinq victoires dans la Grande Boucle, le 20 juillet 1969. La première étape autour de la capitale belge passera par le mur de Grammont, avant une remontée vers Bruxelles et une arrivée théoriquement favorable aux sprinteurs. Après cette étape inaugurale, un contre-la-montre par équipes de 27 kilomètres, en plein Bruxelles, attendra les coureurs.

Les rumeurs. On peut s'attendre à ce que le Tour mette le cap à l'Est, après une incursion en Champagne, pour une arrivée inédite au sommet de la célèbre Planche des Belles Filles, (ses chemins de terre devraient être goudronnés pour l'occasion). Le Massif Central est également cité. Les grimpeurs devraient trouver leur terrain d'expression dans les deux grands massifs, des Pyrénées et des Alpes, avec une arrivée au sommet du Tourmalet et une autre à Val Thorens, à plus de 2 000 mètres d'altitude. A la veille de l'arrivée sur les Champs-Elysées, Rambouillet (Yvelines) est pressentie pour être la ville-départ de la dernière étape, le 28 juillet.