DIRECT. Tour de France 2022 : quel rouleur décrochera le premier maillot jaune ? Suivez le contre-la-montre dans les rues de Copenhague

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TOUR_DE_FRANCE

: Il n'est pas le grand favori de l'étape, mais son objectif est avant tout de ne pas tomber, précisent les commentateurs sur place. Dans un entretien accordé à franceinfo avant-hier, le coureur français a affirmé qu'il ne jouait "pas le classement général", mais qu'il viserait d'abord des étapes.

: C'est au tour de Romain Bardet de s'élancer dans le contre-la-montre.

: Bonjour @tour. D'après le programme complet publié chez nos confrères de L'Equipe, l'arrivée en Suisse est prévue samedi 9 juillet. De quoi ravir les puncheurs, avec de beaux reliefs en perspective.

: À quelle date les coureurs du Tour arriveront à la capitale Olympique ? (Lausanne pour ne pas la citer)

: Deuxième chute pour le Suisse Stéphane Bissegger. "Je pense qu'il y a un problème de pression" des pneus, selon notre commentateur présent à Copenhague.

: Première chute à Copenhague. Le Suisse Stéphane Bissegger, un des favoris de l'étape, vient de glisser pendant ce contre-la-montre.

: C'est le Français Jérémy Lecroq qui s'est élancé le premier à Copenhague, pour un contre-la-montre de 13,2 kilomètres dans les rues de la capitale danoise. Après Lecroq, les 175 autres coureurs partiront de minute en minute devant une foule nombreuse (on annonce 1 million de spectateurs, dans un pays qui compte 5,83 millions d'habitants !). On connaîtra le nom du 1er maillot jaune à la fin de cette étape, prévue peu après 19 heures.

: Bonjour @Bourcefranc. Effectivement, petite pensée pour le coureur français Julian Alaphilipple, qui a dû renoncer à la Grande Boucle. Vous n'êtes pas le seul à être ému par cette décision. "C'est un crève-cœur, j'ai du mal à comprendre", avait réagi lundi sur franceinfo Thomas Voeckler, sélectionneur de l’équipe de France masculine de cyclisme.

: Départ du Tour de France : un grosse pensée pour Julian Alaphilippe.

: Vous pouvez également suivre la première étape autour de Copenhague (Danemark) dans le direct concocté par notre service des sports. (THOMAS SAMSON / AFP)

: Top départ pour les contre-la-montre, sous une météo capricieuse. Pour ne rien rater de cette première journée, n'hésitez pas à suivre notre direct.

: C'est parti pour la 109e édition de la Grande Boucle, les coureurs prennent le départ à Copenhague (Danemark).

Il est 14 heures. Voici les principaux titres de l'actualité :



Christian Jacob quitte la présidence du parti Les Républicains. C'est Annie Genevard qui assure son intérim.



Au moins 18 personnes ont été tuées par une frappe dans la région d'Odessa. Une attaque qualifiée "d'inhumaine et cynique" par Berlin.





#GREVE Plusieurs aéroports français, dont Roissy et Orly, sont touchés ce week-end par de nouvelles grèves pour les salaires, avec des annulations et des possibles retards prévus de vols.



Le ministère de l'Education nationale a lancé une enquête administrative après la fuite des sujets d'histoire-géographie et de sciences du brevet. Des sujets de secours sont utilisés aujourd'hui.



C'est bientôt l'heure du grand départ.La 109e édition du Tour de France débutera dans deux heures à Copenhague (Danemark), avec un contre-la-montre. Un enthousiasme énorme a accompagné les 176 coureurs du peloton.



Il est midi. Voici les principaux titres de l'actualité :



Plusieurs aéroports français, dont Roissy et Orly, sont touchés ce week-end par de nouvelles grèves pour les salaires, avec des annulations et possibles retards prévus de vols.



Le ministère de l'Education nationale a lancé une enquête administrative après la fuite de sujets d'histoire-géographie et de sciences du brevet. Des sujets de secours sont utilisés aujourd'hui.



La circulation du Covid-19 s'est intensifiée la semaine dernière ainsi que les hospitalisations. Les plus âgés restent beaucoup trop nombreux à ne pas avoir leur deuxième rappel, annonce Santé publique France.



Au moins 18 personnes ont été tuées par une frappe dans la région d'Odessa. Les deux missiles ont été tirés de la mer Noire par un "avion stratégique", selon les services d'urgence ukrainiens.



La 109e édition du Tour de France débute à Copenhague (Danemark), avec un contre-la-montre. Un enthousiasme énorme a accompagné les 176 coureurs du peloton.

: La 109e édition du Tour de France s'élance enfin de Copenhague, avec un an de retard sur le programme initial. Le Danemark, pays fou de cyclisme, aura bien son grand départ avec un contre-la-montre dans les rues de la capitale. Franceinfo décrypte le profil de l'étape.





: C'est l'heure des pronostics ! Avant le départ de cette 109e édition du Tour de France, la rédaction de franceinfo a réuni ses spécialistes de cyclisme pour évaluer les chances des différents coureurs. Du maillot jaune au maillot vert, en passant par le mythique maillot à pois, retrouvez les points de vue des journalistes pour ce Tour de France.







: Avec son style romantique, Thibaut Pinot fait plus que jamais rêver la France du cyclisme. Et ce, même s'il n'affiche plus d'ambition pour le classement général de la Grande Boucle. Je vous dresse le portrait du grimpeur de la Groupama-FDJ, dernier coureur à l'ancienne.







: Le coup d'envoi de la 109e édition du Tour de France est donné aujourd'hui à Copenhague (Danemark). Les coureurs sont avertis : les premières étapes seront redoutables et "piégeuses", écrit L'Equipe.