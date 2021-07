DIRECT. Tour de France 2021 : suivez la 15e étape, dans les Pyrénées, entre Céret et Andorre-la-Vieille

#TOUR_DE_FRANCE Et c'est parti à Céret, le départ de la course vient d'être donné. Pour rappel, le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) est toujours maillot jaune, suivi en 2e position au classement général par le Français Guillaume Martin (Cofidis). Vous pouvez suivre la course sur france.tv, dans notre direct et chez nos camarades de franceinfo sport.

(FRANCE TELEVISIONS)