DIRECT. Tour de France 2020 : après l'écrémage d'hier, deuxième manche dans les Pyrénées, suivez avec nous en direct la 9e étape entre Pau et Laruns

: Bjr FI,T.Pinot est un grand champion sans aucun doute.Toutefois, il s'agit de ne pas se cacher derrière son p'tit doigt,tous les coureurs on des faiblesses, et une de celles de ce grand coureur est son mental !

: Le coureur suisse Marc Hirschi est parti en tête de la course et a réussi à creuser un écart d'une minute sur le peloton des favoris.

: Aïe, aïe, aïe, Thibaut Pinot vient de se garer sur le bord de la route, sans vitesse, sans équipier. C'est encore une fois une journée de galère qui s'annonce pour le grimpeur franc-comtois après un début d'étape plein de panache.

: Thibaut Pinot figure aux avant-postes de la course et tente de prendre l'échappée. Des images qui font plaisir après son calvaire d'hier.

: @Phil Pas tout à fait, mais depuis l'après-guerre, la ville a son rond de serviette sur le Tour, au point d'avoir un adjoint au maire dédié à la Grande Boucle. Dernier Tour sans Pau : 2013. Vous pouvez voir le détail sur le site encyclopédique le Dico du Tour.

: Le TDF est toutes les années à Pau !

: Outre le gigot-flageolets de belle-maman, l'autre plat de résistance de cette mi-journée, c'est le col de la Hourcère, que le peloton découvre (lors du précédent passage, en 1995, l'étape avait été neutralisée après la mort de Fabio Casartelli).

: J'adore ces étapes où ça bataille pendant une heure pour s'échapper ! En tout cas l'étape promet d'être très intéressante !

: S'il n'y a toujours pas d'échappée après presque une heure de course, la bagarre à l'avant vous ravit, à en lire les commentaires.

: C'est dur pour Fabio Aru, un des outsiders pour la victoire finale, qui est déjà distancé à 1 km du peloton en ce début d'étape. Il faut dire que le peloton est parti sur un train d'enfer pour décourager les vélléités des candidats à l'échappée.

: Pour le topo de l'étape du jour, rendez-vous chez nos camarades de francetv sport.

: C'est parti pour l'étape du jour ! Et dès le 7e km de course, la route va s'élever, on devrait donc avoir une échappée rapide.

: @Isa Quand vous sortez d'une grande ville, vous avez généralement une enfilade de ronds-points, de chicanes, de bretelles etc... Pas le terrain idéal pour démarrer une course cycliste. D'où le fait de neutraliser la course, avec un défilé dans les rues, avant de commencer les explications en rase campagne.

: Bonjour Pierre. C'est quoi un départ fictif ?🤔

: Petit aperçu du départ de Pau, où on rend hommage aux glorieux anciens qui ont marqué l'histoire du Tour.

: ⛰️ Je viens de survoler les sommets de cette seconde étape pyrénéenne et je pense qu'un grimpeur venu du nouveau monde peut la gagner. Comme, par exemple, Nairo Quintana (PCB) qui, ce matin, est seulement à 13 secondes d'Adam Yates (1er au classement général du TDF.)

: C'est le moment des pronostics de la rédaction pour cette étape : pour Benoît Jourdain, ce sera Tadej Pogacar, pour Simon Gourmellet, ce sera Benoît Cosnefroy, pour Valentine Pasquesoone, ce sera Guillaume Martin, pour Abder Mahroug, all in sur Nairo Quintana, et quant à moi, je mis sur un sursaut d'orgueil de Julian Alaphilippe ! A vous dans les commentaires !

: Si la Grande Boucle ne passe que la semaine prochaine dans le Limousin cher à Raymond Poulidor, notre confrère de la radio Fabrice Rigobert nous propose de revisionner une interview de "Poupou" sur le passage du Tour à Pau, qui accueille le Tour pour la 75e fois.

: Des nouvelles du genou de Romain Bardet, 4e du général à une poignée de secondes du maillot jaune : "On l'a bien glacé hier, il n'a pas trop gonflé ce matin, on a un long départ fictif, je vais pouvoir le chauffer", a-t-il déclaré sur France 2. Il y a effectivement 9 km de départ fictif avant de lancer les hostilités.

Nouvelle étape pyrénéenne très prometteuse sur le Tour de France aujourd'hui, entre Pau et Laruns. Après le coup de bambou de Thibaut Pinot, les espoirs français reposent sur Romain Bardet et Guillaume Martin. A suivre en direct ici.

: Le départ réel sera donné à 12h35, et l'arrivée à Laruns est prévue autour de 16h40.

: Et si on se mettait en appétit avant l'étape du jour ? Deux cols de première catégorie, quelques jolies côtes en plus, ça sent l'échappée au long cours, non ?