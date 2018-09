DIRECT. Mondiaux de cyclisme : les Bleus toujours en course pour le titre ! Regardez le dernier tour avec francetv sport

Ce qu'il faut savoir

La dernière épreuve de ces championnats du monde de cyclisme sur route, dimanche 30 septembre à Innsbruck (Autriche), promet d'être l'une des plus difficiles de l'histoire. De l’Italien Vincenzo Nibali aux Français Thibaut Pinot et Julian Alaphilippe en passant par le Slovène Primoz Roglic, tous vont tenter d’endosser le prestigieux maillot arc-en-ciel. Une course que vous pouvez voir et commenter à partir de 13h35 sur franceinfo.fr et francetv sport.

Un parcours pour grimpeurs. La course de 265 km affiche un dénivelé de 4 670 mètres, comparable à une étape de haute montagne du Tour de France. Elle se termine par le Gramartboden, une côte comportant un passage à 28 %, précédant une descente rapide et une portion de plat menant à l’arrivée. "Je n’ai rien vu d’aussi dur depuis le mondial de Sallanches (1980)", affirmait le sélectionneur français Cyrille Guimard, lors de sa première visite sur place.

Qui pour succéder à Laurent Brochard, dernier champion du monde français ? Cette année, les Bleus sont armés pour décrocher le maillot arc-en-ciel. Julian Alaphilippe fait figure de meilleure chance, après deux victoires d’étape sur le Tour de France et un maillot de meilleur grimpeur, le Français souhaite terminer une saison 2018 en beauté. Thibaut Pinot incarne l’homme en forme du moment, après un Tour d’Espagne réussi et deux victoires d’étapes. Romain Bardet, Tony Gallopin et Alexandre Geniez, Rudy Molard et Anthony Roux auront également un rôle à jouer. Après une chute, Warren Barguil a été contraint d'abandonner.