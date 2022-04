DIRECT. Paris-Roubaix : qui va réussir à se glisser dans l'échappée du jour ? Suivez la 119e édition de la mythique classique des pavés

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Voici qu'il faut retenir de l'actualité de ce matin :



Moscou intensifie ses attaques contre la capitale ukrainienne. "Durant la nuit, des missiles de haute précision lancés par des avions ont détruit une usine de munitions près de Brovary dans la région de Kiev", a annoncé le ministère russe de la Défense, dans un communiqué sur sa chaîne Telegram. Suivez la situation en direct.





Les deux tiers des soutiens à Jean-Luc Mélenchon interrogés par La France insoumise choisissent de ne pas voter pour Emmanuel Macron. Le vote blanc ou nul est arrivé en tête de la consultation menée par le parti après de ses soutiens, avec 37,65% des 215 292 voix exprimées. Suivez notre direct.





La saison des pavés s’achève à l’occasion de la 119e édition de Paris-Roubaix. Dans cette reine des Classiques, on pourrait assister à un duel entre Mathieu van der Poel et Wout Van Aert. Suivez notre direct.

: "Vous ne gagnez pas tellement de voix parce qu'en général vous vous adressez aux plus convaincus, c'est-à-dire ceux du camp adverse qui ne voteront pas pour vous et ceux de votre camp qui sont assurés de voter pour vous. La marge pour faire déplacer le nombre de voix est donc assez faible. Mais cette fois il y a un élément supplémentaire : l'abstention étant tellement forte, le seul rendez-vous pour réfléchir à l'élection présidentielle, c'est ce débat donc peut-être que là vous pouvez déplacer quelques voix."





Grosse pression sur les deux candidats à l'approche du débat d'entre-deux tours. Et pour cause, "la moindre faute peut vous faire perdre le débat", prévient l'ancien conseiller en communication de Nicolas Sarkozy, Franck Louvrier, interrogé par franceinfo.

: A une semaine du second tour, Marine Le Pen et le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie sont invités de l'émission "Dimanche en politique" sur France 3. Vous pouvez la suivre dans notre direct.

: Lors de la consultation qu'a réalisée Jean-Luc Mélenchon auprès de ses soutiens à l'approche du second tour, le vote blanc ou nul est arrivé en tête, avec 37,65% des 215 292 voix exprimées. Retrouvez notre article ici.

: "Il n'y pas de fracture, ce sont des différences tactiques plus que de fond."



Près des deux tiers des soutiens à Jean-Luc Mélenchon interrogés par La France insoumise lors d'une consultation ont choisi de ne pas voter pour Emmanuel Macron. Eric Coquerel, député La France Insoumise, a commenté ces résultats ce matin sur franceinfo.

: Nous présentons toutes nos excuses aux lecteurs qui se sont sentis heurtés

: L'article cherche à expliquer en quoi une limitation ou une pondération du vote en fonction de l’âge n'est pas près de s'appliquer, et détaille les questions éthiques que cela poserait. ⤵

: L'objectif de cet article n'était pas de pointer du doigt une partie des électeurs et encore moins de souhaiter leur exclusion, mais de s'interroger sur le désarroi d'une partie de la jeunesse ⤵

: Vous avez été très nombreux à réagir au premier titre de cet article, qui était excessif et mal formulé. Nous l'avons modifié pour mieux refléter le contenu de l'article. Et supprimé le tweet qui le relayait. Nos explications ⤵ https://t.co/YK53h1E6S4

: Notre article sur le vote des personnes âgées vous a fait réagir plus tôt ce matin dans les commentaires. Nous répondons sur Twitter.

: On assiste à un début de course très rapide sur Paris-Roubaix. A plus de 50km/h de moyenne. Les coureurs cherchent à prendre l'échappée du jour. Mais à 225km de l'arrivée, elle ne s'est toujours pas constituée. Un premier coureur a aussi déjà abandonné. Le sprinteur allemand Pascal Ackermann "a mis la flèche", comme on dit dans le jargon.

: Les sondages influencent-ils le vote des Français ? Certains les accusent d'avoir favorisé un vote "utile", dimanche dernier et donc d'avoir faussé le résultat. Alors, faut-il les supprimer ? Franceinfo s'est posé la question.

: Ce tir de missile nord-coréen est le dernier d'une série sans précédent de tests d'armes allant à l'encontre des sanctions cette année, notamment le tir d'un missile balistique intercontinental à pleine portée (ICBM) le mois dernier.

: Pyongyang continue ses provocations. Selon les médias d'Etat, le leader nord-coréen Kim Jong Un a supervisé le tir d'essai d'un nouveau système d'armement qui augmentera l'efficacité de ses armes nucléaires tactiques.

: Briefing 👊 #ParisRoubaix#AG2RCITROËNTEAM #RoulonsAutrement #RideDifferently https://t.co/qgNu5qJoBO



: Plongée dans la stratégie de l'équipe AG2R Citröen. Sur Twitter, l'équipe publie les images du briefing du directeur sportif Julien Jurdie donné juste avant la course.

: Les coureurs sont partis de Compiègne pour le grand retour de la reine des classiques. Le retour du printemps, un avant-goût du Tour de France, duel en vue entre "Flahutes"... Hier, nous avons publié cet article qui liste cinq choses à savoir sur cette 119e édition.

: 🚩 #ParisRoubaix 2022 is underway!🚩 Premiers tours de roues sur les pavés, #ParisRoubaix est lancé ! https://t.co/dpG7fmJ2eB



: le départ fictif a été donné sur le Paris-Roubaix. Le départ réel arrive dans 4 km.

: Le Premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a proposé aux Insoumis de dialoguer en vue des élections législatives. Mais du côté de La France insoumise, on refuse la main tendue, annonce la cheffe de file des députés LFI Mathilde Panot, dans le Journal du dimanche. Les Insoumis restent cependant ouverts à un accord incluant communistes et écologistes, si ceux-ci "rendent des comptes" sur leurs attaques envers Jean-Luc Mélenchon durant la campagne présidentielle. (ARTHUR NICHOLAS ORCHARD / HANS LUCAS / AFP)

: "Je conteste cette idée de gros sabots et de rafistolage." Au micro d'Europe 1, Clément Beaune est revenu sur le discours teinté de vert prononcé hier par Emmanuel Macron, à Marseille. Alors que le candidat-président a évoqué la "planification écologique", un projet porté par le candidat de La France insoumise, le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes a concédé que, sur le sujet de l'environnement, "Jean-Luc Mélenchon a incarné un espoir", notamment "chez les jeunes" : "il faut l'entendre". Cependant, ce discours d'entre-deux-tours "n'est pas un habillage en vert et ce n'est pas un virage sur l'aile. C'était déjà dans le programme au premier tour", défend-il.

: Fromage, poisson, pâté en croute, pizzas Buitoni, Kinder de chez Ferrero... Cela commence à faire beaucoup, non ? Dans ce reportage, franceinfo tente de comprendre pourquoi il y a eu autant de rappels de produits cette année.





: Une femme a été tuée par balle lors d'un échange de tirs à la frontière entre la Grèce et la Turquie, rapporte la police grecque. Selon elle, cette femme faisait partie d'un groupe de migrants qui tentaient de traverser en bateau le fleuve Evros, qui sert de frontière entre les deux pays. Selon le médecin légiste, la balle a été tirée d'une courte distance, mais elle ne correspond pas aux armes utilisées par les garde-frontières aussi bien grecs que turcs, selon le site internet du journal Proto Thema.

: Comme vous avez aimé les détails sur les vélos hier : l’un de ses trois noms remportera-t-il #ParisRoubaix ?

: Mathieu van der Poel ? Wout Van Aert ? Christophe Laporte ? Etc. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel est votre pronostic pour ce Paris-Roubaix.

: Mathieu van der Poel, coureur néerlandais de la formation Alpecin-Fenix, vient de remporter le Tour des Flandres et enchaîne les performances remarquables. Pour la 119e édition de Paris-Roubaix, le petit-fils de Raymond Poulidor compte bien franchir la ligne en tête et aller soulever son pavé, après sa troisième place l'an passé. "VDP" s'est confié hier au micro de Jean-François Kerckaert.





: "Tout m'a dégoûté dans ce quinquennat. Je trouve Macron dangereux, tout comme Marine Le Pen."



Comme de nombreux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, cette sexagénaire entend voter blanc dimanche prochain. D'autres s'abstiendront. Certains disent attendre le débat de mercredi soir. Découvrez ici notre galerie de 10 témoignages.









(PIERRE MOREL / FRANCEINFO)

: Moscou intensifie ses attaques contre la capitale ukrainienne. "Durant la nuit, des missiles de haute précision lancés par des avions ont détruit une usine de munitions près de Brovary dans la région de Kiev", a annoncé le ministère russe de la Défense, dans un communiqué sur sa chaîne Telegram.

: Bonjour @Bonjour. Les résultats de cette consultation, menée par la France insoumise auprès des personnes ayant apporté leurs parrainages à la candidature de Jean-Luc Mélenchon, viennent d'être mis en ligne sur le site de Jean-Luc Mélenchon.



Sur 215 292 personnes consultées, 81 051, soit 37,65%, souhaitent voter blanc ou nul. 71 899, soit 33,40%, choisissent le vote pour Emmanuel Macron et 62 342, soit 28,96%, l'abstention. Le vote pour Marine Le Pen ne figurait pas parmi les options.

: Je voulais savoir si vous aviez des nouvelles de la consultation de la France insoumise pour le second tour.

: "L’objectif est de faire en sorte que le voile ne soit plus porté dans la société française", déclare ce matin Jordan Bardella, invité d'Europe 1 et CNews. "C'est devenu aujourd'hui un marqueur politique, poursuit le soutien de Marine Le Pen, ajoutant que le Rassemblement national "ne va pas mener de guerre de religion".





: Christophe Laporte aborde l'Enfer du Nord gonflé à bloc. Après huit années chez Cofidis, le routier sprinter connaît le meilleur début de saison de sa carrière au sein de la Jumbo-Visma, l'équipe en vogue ces dernières années. Aligné sur Paris-Roubaix au côté de Wout Van Aert, le Varois espère une nouvelle fois briller et, pourquoi pas, faire mieux que sa sixième place l'an dernier dans l'Enfer du Nord. (DIRK WAEM / BELGA MAG via AFP)

: La saison des pavés s’achève avec la 119e édition de Paris-Roubaix. Dans cette reine des Classiques, on pourrait assister à un duel entre Mathieu van der Poel et Wout Van Aert. Retrouvez notre article.

: Quant au Journal du Dimanche, il met ce matin dos à dos les programmes des deux candidats. "Débat, gouvernement, retraites, écologie...", voici ce qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen "préparent".







: En une ce matin, Le Parisien Dimanche revient sur l'histoire des relations entre la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, et le président russe, Vladimir Poutine.

: L'environnement arrive en une en ce dimanche. Après le discours d'Emmanuel Macron lors de son meeting à Marseille -un discours résolument tourné vers les questions écologiques -, la presse quotidienne constate l'arrivée de la question "verte" dans une campagne qui avait jusqu'alors peu évoqué le sujet.





: Que se passe-t-il dans les kiosques ce matin ? Voici notre revue de presse.





: Il n'y aura pas de couloir humanitaire aujourd'hui pour l'évacuation des civils de l'est de l'Ukraine, ont fait savoir les autorités ukrainiennes. "Nous n'avons pas réussi à négocier un cessez-le-feu sur les itinéraires d'évacuation avec les occupants" russes, a déclaré sur Telegram la vice-Première ministre ukrainienne, Iryna Verechtchouk.

: Marine Le Pen est accusée par un rapport de l'Union européenne de détournement de fonds publics au Parlement européen. L'organisme parle d'une somme de 137 000 euros. Ce matin sur franceinfo, Louis Aliot, lui aussi visé par ce rapport, a dénoncé "des enquêtes sans principe de contradictoire" ni "respect des droits de la défense".

: Des heurts entre manifestants palestiniens et policiers israéliens ont fait une dizaine de blessés ce matin, à Jérusalem. Les violences se sont déroulées sur l'esplanade des Mosquées et dans ses environs, troisième lieu saint de l'islam qui avait été le théâtre vendredi de violents affrontements.

: "Marine Le Pen me fait peur."



Cette employée de boulangerie de 19 ans, électrice de Jean-Luc Mélenchon au premier tour, se dit "sûre et certaine d'aller voter pour Macron" au second. Une autre mélenchoniste entend aussi "voter Macron sans illusion mais sans hésitation", pour "faire barrage à l'extrême droite".









(PIERRE MOREL / FRANCEINFO)

: Ils détiennent une partie des clés du second tour : les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, arrivé en troisième position dimanche dernier, sont convoités par Emmanuel Macron et Marine Le Pen. A une semaine du vote final, vers qui ces citoyens penchent-ils, et où en sont-ils dans leur réflexion ? Guillemette Jeannot, Robin Prudent et moi-même sommes allés à leur rencontre dans plusieurs villes de France, avec le photographe Pierre Morel. Témoignages.







(PIERRE MOREL / FRANCEINFO)

: Sur le plateau de franceinfo, Julien Bayou est revenu sur le résultat "décevant" du candidat écologiste Yannick Jadot, lequel a réuni 4,7% des voix. Le secrétaire national d'Europe Ecologie-Les Verts a appelé son parti à "se poser des questions et tirer les leçons". Et pour ce faire, lors d'un "conseil fédéral" organisé samedi, Julien Bayou a demandé à ce que soit produit "une sorte de cahier de doléances pour que les militants puissent faire remonter leurs ressentis".

: "Un Emmanuel Macron écolo, je n'y crois pas".



Le secrétaire national d'EELV, Julien Bayou, a affirmé ce matin sur franceinfo qu'il n'avait "aucune raison de croire" les promesses vertes du président-candidat qui a longuement évoqué l'environnement hier lors de son meeting d'entre-deux-tours à Marseille. Suivez notre direct.



: Faisons un petit tour par nos cartes météo du jour. Comme hier, il faut beau tout le temps et partout.









: Bonjour @Ouioui. C'est une faute de frappe ! Merci de m'avoir alertée afin que je corrige immédiatement. Cela dit, si vous avez vu le film La Classe américaine, cette erreur vous a peut-être fait sourire. (Rapport à son introduction et à la mention de "flims sur le cyclimse".)





: C’est quoi le cyclimse ?

: Les derniers combattants ukrainiens retranchés dans le complexe métallurgique d'Azovstal, à Marioupol, ont jusqu'à midi pour quitter les lieux. "Tous ceux qui auront abandonné les armes auront la garantie d'avoir la vie sauve", a assuré le ministère sur Telegram, en lançant cet ultimatum. "C'est leur seule chance".

: La situation à Marioupol est "tout simplement inhumaine", a estimé hier soir Volodymyr Zelensky dans un message vidéo. "La Russie essaie délibérément de détruire quiconque se trouve à Marioupol", a déclaré le président ukrainien, selon qui il existe "deux options" : "Soit les partenaires fournissent à l'Ukraine toutes les armes lourdes nécessaires, les avions et, sans exagération aucune, immédiatement" pour "réduire la pression sur Marioupol et lever le siège", "soit la voie de la négociation, dans laquelle le rôle des partenaires devrait également être décisif".

: À Severodonetsk, dans la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, il a fallu construire un nouveau cimetière pour enterrer les habitants tués sous le feu de l'armée russe. Dans la ville, les civils redoutent aujourd'hui l'offensive annoncée par Moscou. Nos journalistes Omar Ouahmane et Gilles Gallinaro ont rencontré les habitants sur place. Voici leur reportage. (GILLES GALLINARO / RADIO FRANCE)