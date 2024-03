Cyclisme : qui est Axel Laurance, vainqueur sur le World Tour à seulement 22 ans

Une première qui en appelle d'autres. Après avoir aidé son coéquipier Jasper Philipsen à remporter Milan-San Remo, Axel Laurance a signé son premier succès sur une course World Tour, lors de la 5e étape du Tour de Catalogne, vendredi 22 mars. Moins médiatisé que d'autres espoirs du cyclisme français, peut-être parce qu'il court pour une formation étrangère (Alpecin-Deceuninck), Axel Laurance est pourtant l'une des plus belles promesses tricolores. Capable de bien grimper et rapide au sprint, il est un coureur au profil aussi unique que son parcours.

Une famille de cyclistes

Axel Laurance est le nouveau visage de la longue tradition du vélo breton. On aurait voulu éviter les clichés, mais sa mère tenait une crêperie à Calan et son père un magasin de cycles à Plouay (tous deux au Morbihan). Ses deux parents étaient surtout des cyclistes émérites : Franck Laurance a connu une brève carrière professionnelle (dans la formation Mutuelle de Seine-et-Marne) et Manuella Le Cavil a été trois fois championne de Bretagne de la discipline. Ils étaient d'ailleurs présents pour encourager leur fils à Glasgow, le jour de son titre de champion du monde espoirs le 12 août dernier.

Axel Laurance célèbre sur le podium avec ses parents, lors de sa victoire au championnat du monde de cyclisme sur route espoirs, le 12 août 2023 à Glasgow (Ecosse). (PICHON PATRICK / KMSP)

Il est aussi le frère cadet de Thyphaine Laurance, championne de France junior sur route en 2017 et coureuse professionnelle. Celle qui a disputé le Tour de France en 2023 a finalement pris sa retraite en fin d'année car elle n'a "jamais réussi à en vivre". Axel Laurance a repris le flambeau et fait vivre la passion familiale. Le père a replongé, travaillant notamment pour l'équipe de France de cyclo-cross.

Une formation tout-terrain

Biberonné au BMX dès ses quatre ans, Axel Laurance grimpe rapidement sur tous les vélos. Il combine cyclo-cross, cyclisme sur piste et cyclisme sur route à partir de 13 ans, et montre déjà une belle pointe de vitesse : médaillé de bronze aux championnats de France de cyclo-cross et de vitesse par équipes (sur piste) chez les cadets.

Cette polyvalence, qui rappelle celle des plus grands coureurs actuels (Mathieu van der Poel, Tom Pidcock), s'étend au bitume. Sur route, il brille d'abord sur ses terres bretonnes, remportant à deux reprises le Tour du Morbihan juniors (comme Warren Barguil dix ans avant) et un titre de champion de Bretagne. Axel Laurance est déjà un coureur de championnats, de courses d'un jour, un puncheur racé qui se sublime quand un titre est destiné au premier qui passe la ligne.

Sur les traces de Démare et Cosnefroy

La ligne la plus brillante de son palmarès, Axel Laurance l'a décrochée en août 2023, en remportant le championnat du monde espoirs sur route, sur un circuit très exigeant à Glasgow (Ecosse). Il succède ainsi à Arnaud Démare, Benoît Cosnefroy ou encore Kévin Ledanois parmi les lauréats français. Une consécration qui conclut ses années d'apprentissage avant le grand plongeon au plus haut niveau, ponctuées de victoires sur le Tour de Croatie, le Tour d'Alsace, le Circuit des Ardennes, la Course de la Paix...

Axel Laurance célèbre en solitaire sa victoire au championnat du monde de cyclisme sur route espoirs, le 12 août 2023 à Glasgow (Ecosse). (PICHON PATRICK / KMSP)

S'il n'a que 22 ans, Axel Laurance vit déjà sa troisième véritable saison professionnelle en 2024. Après une première année chez B&B Hotels-KTM en 2022, et une saison dans l'équipe de développement d'Alpecin-Deceuninck, le puncheur a intégré la formation World Tour cet hiver et a déjà signé deux victoires depuis : sur le Tour de Bessèges et désormais sur le Tour de Catalogne. Comme un symbole, il a devancé Bryan Coquard sur la ligne à Viladecans (Espagne), médaillé d'argent du championnat du monde espoirs en 2012 et parmi les têtes d'affiche du cyclisme français depuis.

Classic-man, puncheur, sprinteur...

Axel Laurance est au printemps de sa carrière. Alors que les premiers bourgeons, en forme de victoires professionnelles, surgissent, il est encore bien difficile de déceler à quoi ressemblera le fruit. Coureur de classiques, pur puncheur ou sprinteur qui passe les bosses ? Les cases sont encore trop étroites pour classer le Français, signe d'une grande polyvalence.

Une fois le Tour de Catalogne achevé, Axel Laurance prendra la route de la Belgique, enchaînant classiques et semi-classiques : Tour du Limbourg, Flèche Brabançonne, Amstel Gold Race et Flèche Wallonne. Des courses d'un jour vallonnées qui devraient lui convenir, pour continuer sa progression, étoffer un palmarès qui commence à se garnir et se faire un nom parmi les meilleurs cyclistes français.