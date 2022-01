Cyclisme : Peter Sagan chez TotalEnergies, Vincenzo Nibali de retour au bercail... Ce qu'il ne fallait pas rater sur le marché des transferts

Parmi les mouvements les plus retentissants de l'intersaison, les retours de Miguel Angel Lopez et de Vincenzo Nibali à Astana et bien sûr l'arrivée de Peter Sagan dans une équipe française.

La saison de cyclisme sur route a déjà repris et va emprunter pour la première fois les routes françaises dimanche 30 janvier lors du Grand Prix La Marseillaise. L'occasion de faire le point sur les mouvements qui ont redessiné les effectifs des équipes pendant l'intersaison.

D'un point de vue franco-centré, le grand événement est indéniablement l'arrivée du triple champion du monde Peter Sagan dans les rangs de TotalÉnergies. La nouvelle était tombée dès le mois d'août. Le Slovaque a depuis posé ses valises chez Jean-René Bernaudeau en amenant avec lui trois de ses coéquipiers chez Bora Hansgrohe : son poisson-pilote Daniel Oss, le solide rouleur Maciej Bodnar et son frère Juraj.

UAE densifie la garde rapprochée de Pogacar

C'est une véritable valse des sprinteurs à laquelle on a assisté entre l'automne et l'hiver. Elia Viviani a rejoint Ineos, Pascal Ackermann s'est engagé avec UAE Emirates, Dylan Groenewegen avec BikeExchange, Alexander Kristoff avec Intermarché Wanty Gobert et Sam Bennett a signé son retour au sein de Bora Hansgrohe, profitant du départ de Sagan.

@petosagan nous parle de son nouveau maillot !

What do you think about your new jersey Peter ? #AllezTotalEnergies pic.twitter.com/GWOFiPYEgj — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) January 10, 2022

Les mouvements ont été moins importants concernant les leaders pour les classements généraux des grands tours. On notera surtout les retours de Vincenzo Nibali et de Miguel Angel Lopez chez Astana, qui a complètement chamboulé son effectif avec 14 arrivées et 16 départs. Gianni Moscon et David de La Cruz font partie des nouvelles têtes d'une équipe qui a perdu Jakob Fuglsang, recruté par Israel-Premier Tech, et Aleksandr Vlasov.

Le Russe est parti chez Bora-Hansgrohe qui s'est aussi offert le deuxième du Giro 2020 Jai Hindley, le grimpeur-puncheur Sergio Higuita et Cian Uijtdebroeks, une pépite belge (18 ans) qui a tout cassé chez les juniors l'an passé. Beaux renforts également pour le Team UAE-Emirates qui a offert à Tadej Pogacar un solide trio de lieutenants en montagne avec Joao Almeida, George Bennett et Marc Soler.

Laporte et Gallopin à l’étranger, Coquard à Cofidis

Quelques coureurs français ont décidé de prendre de l’air pour tenter une aventure à l’étranger. C’est le cas de Christophe Laporte, qui a quitté Cofidis au bout de huit saisons pour rejoindre l’armée jaune de la Jumbo-Visma et ainsi épauler Wout van Aert dans les sprints et les classiques. Direction la Trek Segafredo pour Tony Gallopin, habitué des expériences hors du sol français après ses passages à Radioshack (2012-2013) et à la Lotto Soudal (2014-2017).

Welkom Tosh & bienvenue Christophe



We are happy to welcome @Toshvds and @LAPORTEChristop in our team! Read more➡️ https://t.co/J849FdyRxc pic.twitter.com/HyJAObWzNg — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 23, 2021

Pas conservé par la Groupama-FDJ, Alexys Brunel a de son côté rejoint l’équipe de Tadej Pogacar (UAE Emirates). Mais la plupart des mouvements concernant les coureurs français ont eu lieu entre formations tricolores. Hugo Hofstetter, Nicolas Édet et Simon Guglielmi porteront désormais les couleurs d'Arkéa-Samsic. Quentin Pacher a par exemple quitté B&B Hotels pour s'engager avec la Groupama-FDJ. Surtout, Cofidis a récupéré le sprinteur Bryan Coquard, le champion de France du contre-la-montre Benjamin Thomas, François Bidard ou encore Alexis Renard et le prometteur Axel Zingle.

Storer à la Groupama-FDJ, Ion Izagirre chez Cofidis

La formation nordiste a clairement été la plus active sur le marché, en n'hésitant pas à piocher à l'étranger. En plus des têtes tricolores, l'équipe de Cédric Vasseur a fait venir le grimpeur Ion Izagirre, les sprinteurs Davide Cimolai, Maximilian Walscheid et autres Wesley Kreder. AG2R-Citroën l'a joué discret un an après avoir remodelé son effectif. Seulement cinq jeunes coureurs, tous âgés de 24 ans ou moins, sont arrivés, dont l'Autrichien Felix Gall.

L'autre formation World Tour français, la Groupama-FDJ, a signé un joli coup en enrolant l'Australien Michael Storer, double vainqueur d'étape sur la Vuelta 2021. Une recrue qui a déjà obtenu son billet pour accompagner Thibaut Pinot et David Gaudu sur la Grande Boucle cet été.