Cyclisme : Mark Cavendish, recordman de victoires d'étapes sur le Tour de France, annonce sa retraite

"Dimanche, je participerai à la dernière course de ma carrière de coureur cycliste professionnel", a prévenu Mark Cavendish sur son compte Instagram à la veille du Critérium du Tour de France à Singapour. Le sprinteur de 39 ans s'apprête à tirer pour de bon le rideau sur sa riche carrière, débutée dans le peloton professionnel en 2005. À deux reprises, le Britannique avait déjà fait cette annonce, mais cette fois, il n'a plus de raison de revenir.

Il y a quatre mois, en s'imposant à Saint-Vulbas (Ain), il est devenu le recordman de victoires d'étapes sur le Tour de France, détrônant la légende Eddy Merckx. Au total, Mark Cavendish aura levé les bras à 35 reprises sur la plus prestigieuse des courses cyclistes, contre 34 pour le Belge. "Je suis assez chanceux d'avoir fait ce que j'aime pendant près de 20 ans et je peux maintenant dire que j'ai accompli tout ce que je pouvais faire sur le vélo, a-t-il écrit samedi. Le cyclisme m'a donné tellement et j'adore ce sport. Je suis prêt pour voir ce que le prochain chapitre me réserve."

Professionnel depuis 2005, Cavendish a remporté 165 courses, dont le championnat du monde en 2011. Le "Cav" a aussi levé les bras à 17 reprises au Tour d'Italie et trois fois lors de la Vuelta. Il compte également un Monument à son palmarès, Milan-San Remo en 2009. Venu de la piste, le Britannique a par ailleurs décroché la médaille d'argent sur l'omnium aux Jeux olympiques de Rio en 2016.