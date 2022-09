Cyclisme : les Mondiaux 2027 attribués à la France

La France se réveille avec une bonne nouvelle. Jeudi 22 septembre, l'Union cycliste internationale (UCI) a en effet attribué officiellement les Championnats du monde de cyclisme 2027 à la Haute-Savoie, dans l'est de l'hexagone. L'annonce a eu lieu lors du congrès de l'instance internationale, en marge des Mondiaux de Wollongong, en Australie.

La France et les Pays-Bas étaient les deux pays en lice pour décrocher ces "Super Championnats du monde", regroupant désormais chaque année préolympique l'ensemble des disciplines du cyclisme, de la route au BMX en passant par la piste et le VTT, y compris en handisport.

It's official!



Haute-Savoie will be hosting the second edition of the UCI Cycling World Championships in 2027, uniting cycling's disciplines #HauteSavoie2027 | @Dep_74 pic.twitter.com/n20e7f0B9W