VIDEO. Cyclisme : le sprinteur Arnaud Démare sacré champion de France pour la troisième fois

Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a remporté le titre de champion de France de cyclisme pour la troisième fois, dimanche 23 août, à Grand-Champ (Morbihan). Le sprinteur picard, qui partait favori, s'est imposé au finish devant Bryan Coquard et Julian Alaphilippe. Dans le final, Arnaud Démare a réussi à contrôler l'attaque d'Alaphilippe à 4 kilomètres de l'arrivée et a été seulement suivi par Bryan Coquard. Au sprint, Démare, en grande forme, a devancé nettement ses deux adversaires après les 238 kilomètres de course.

Le Beauvaisien, qui n'a pas été retenu pour le prochain Tour de France dans son équipe organisée autour de Thibaut Pinot, se rapproche ainsi du record de Jean Stablinski, titré à quatre reprises entre 1960 et 1964. Il compte aussi à son palmarès un "monument", Milan-Sanremo en 2016, et deux victoires d'étape dans le Tour.