Cyclisme : le Français Julian Alaphilippe remporte la Flèche wallone

C'est la première fois que le Français remporte cette course.

Habitué aux places d'honneur sur les ardennaises, le cycliste Julian Alaphilippe (Quick-Step) a remporté, mercredi 18 avril, la 82e édition de la Flèche wallonne, au sommet du mur de Huy. Il a devancé le grand favori de l'épreuve, l'Espagnol Alejandro Valverde. A 25 ans, c'est sa première victoire dans une classique. Il est le premier Français vainqueur de la course depuis Laurent Jalabert en 1997.

"C'est la troisième fois que je participe à la course, c'est la troisième fois que je monte sur le podium", s'est félicité Alaphilippe, qui avait pris la deuxième place en 2015 et 2016, à chaque fois derrière Valverde. L'Espagnol tentait de s'imposer au sommet du fameux, et terrible, mur de Huy pour la sixième fois de sa très prolifique carrière. Les deux rivaux s'affronteront de nouveau dès la fin de la semaine à l'occasion de Liège-Bastogne-Liège.