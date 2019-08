Brest : la cycliste allemande Fiona Kolbinger arrive en tête de la Transcontinental race

La cycliste amateure de 24 ans a parcouru 4 000 km à travers l'Europe.

La cycliste allemande Fiona Kolbinger est arrivée en tête de la 7e édition de la Transcontinental race, épreuve cycliste de 4 000 km à travers l'Europe sans assistance, mardi 6 août à Brest, rapporte France Bleu Breizh Izel. La cycliste amateure de 24 ans a devancé 250 autres coureurs, la plupart des hommes, car seules onze femmes étaient engagées sur la course.

Pour sa première participation, la jeune femme a franchi la ligne d'arrivée à 7h45, au lever du jour loin devant ses concurrents.

Plus rapide que les hommes, la cycliste Fiona Kolbinger crée l'exploit en arrivant à Bresthttps://t.co/6t1D4GzE53 pic.twitter.com/gDEMPhVtQq — FB Armorique (@bleuarmorique) August 6, 2019

Quatre heures de sommeil par nuit

Fiona Kolbinger est partie de Bourgas en Bulgarie le 27 juillet et a parcouru 4 000 km en totale autonomie, sans assistance, sans mécanicien. Elle a pédalé 17 heures par jour et dormi seulement quatre heures par nuit pendant dix jours.

L'Allemande travaille dans le domaine de la recherche contre le cancer et pratique le cyclisme en amateur. Lors de la course, elle a dû suivre des portions obligatoires et passer des checkpoints. Pour le reste, elle était maître de son itinéraire.