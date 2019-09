Cyclisme : Christopher Froome stoppe sa saison après un "stupide" accident domestique

Année noire pour Christopher Froome. Absent depuis sa chute au critérium du Dauphiné en juin, le champion cycliste d'Ineos a été obligé de mettre un terme à sa saison après s'être bêtement entaillé le pouce gauche avec un couteau de cuisine vendredi.

"Je me suis coupé au pouce de manière stupide avec un couteau de cuisine et j'ai dû subir une intervention chirurgicale la nuit dernière [de vendredi à samedi] pour reconstituer le tendon abîmé", a annoncé le coureur britannique de 34 ans sur son compte Twitter samedi, avec une photo de lui sur son lit d'hôpital.

Stupidly cut my thumb with a kitchen knife and had to have surgery to put the tendon back together last night. Stuck giving a thumbs up for a couple of weeks

This is not my year Can’t wait for 2020 pic.twitter.com/BKzLgho82R