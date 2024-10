Cyclisme : entre le crépuscule des icônes et l'émergence de la nouvelle génération... Quel bilan pour les coureurs français en 2024 ?

Au lendemain de la dernière grande course de la saison, le Tour de Lombardie, retour sur les moments les plus marquants de la saison des Français, marquée par les promesses nouées par toute une foule de jeunes espoirs.

La France ne tient toujours pas le successeur de Bernard Hinault sur le Tour de France, mais elle reste l'un des pays les mieux représentés au plus haut niveau en cyclisme sur route. En 2024, un coureur français a porté le maillot jaune, deux sont montés sur le podium de Jeux olympiques à domicile. Surtout, les coureurs français ont joué les premiers rôles tout au long de la saison. Ils sont 11 à s'être imposés sur des courses World Tour, un record sur les dix dernières années (4 de plus qu'en 2023). Parmi eux, une majorité de coureurs avec tout l'avenir devant eux. Une relève qui arrive à point nommé, au moment où la glorieuse génération, née entre 1990-1992, s'approche de ses derniers coups de pédale.

Le panache des tauliers

Première saison sans Thibaut Pinot, 2024 restera la dernière année complète de Romain Bardet dans un peloton professionnel - il prendra sa retraite à l'issue du Critérium du Dauphiné 2025 -, mais aussi la dernière de Julian Alaphilippe dans une équipe de tout premier plan. Les trois têtes de gondole des 10 dernières années voient le mot retraite de plus ou moins près, même si c'est un peu moins vrai pour le dernier nommé, plus jeune de deux années.

Tour de France : Romain Bardet brille sur la première étape Ça y est, le Tour de France 2024 s'est élancé au départ de Florence. Une première étape difficile jusqu'à Rimini sous la chaleur italienne. Malgré une belle course des favoris, c'est le Français Romain Bardet qui décroche le premier maillot jaune.

A 32 ans, "Alaf" a montré qu'il n'avait pas dit son dernier mot et que les blessures liées aux chutes n'auraient pas raison de son naturel offensif. Le double champion du monde a beaucoup tenté sur le Giro (peut-être trop, prenant l'échappée à huit reprises) et a été récompensé avec sa première victoire sur un Grand Tour depuis le Tour de France 2021. De retour au niveau des meilleurs, mais un cran en dessous des extraterrestres, il a également effleuré un succès majeur sur la Clasica San Sebastian. En revanche, sa saison s'est conclue sur un goût amer, avec une chute l'éliminant des Mondiaux avant même que les premières hostilités démarrent.

: à lire aussi Cyclisme : les quatre questions que soulève la signature de Julian Alaphilippe avec l'équipe Tudor

Romain Bardet était également bien décidé à être un acteur de ses dernières courses. Pas question de terminer sur un jubilé en dilettante. Le natif de Brioude a même signé l'une des plus belles victoires de sa carrière en s'imposant sur la première étape du Tour de France, ce qui lui a permis de goûter à la saveur d'une première journée en jaune en carrière. Cette joie immense a largement contrasté avec la souffrance d'un autre Français, au palmarès bien fourni et sur le déclin : Arnaud Démare (33 ans). Ce dernier s'est battu, en vain, pour terminer la Grande boucle et finit la saison avec seulement deux succès, sur des courses de deuxième plan, sa pire moisson en 14 saisons professionnelles.

Les JO, un feu d'artifice inattendu

Incontestablement le plus grand moment du cyclisme sur route tricolore restera le doublé sur la course en ligne des Jeux olympiques ; devant la première semaine du Tour de France tout feu tout flamme ou encore la première victoire française sur la nouvelle version de l'équivalent féminin signée Cédrine Kerbaol. Alors que tous les regards étaient tournés vers les Pays-Bas, la Belgique ou encore la Slovénie, l'équipe concoctée par Thomas Voeckler a surpris son monde en prenant deux des trois places sur le podium olympique.

Paris 2024 - Cyclisme : Valentin Madouas et Christophe Laporte sur le podium

Le tout avec deux coureurs qui ne semblaient pas dans leur meilleure forme au sortir d'un Tour de France couru dans un quasi-anonymat. Valentin Madouas a été le seul à accompagner Remco Evenepoel dans une butte Montmartre en ébullition. Derrière, Christophe Laporte s'est extirpé du groupe de chasse pour offrir un final mémorable. La France n'avait plus décroché de médaille olympique dans l'épreuve depuis Jeannie Longo en 1996, et depuis 1956 chez les hommes. Historique, tout simplement.

Des jeunes qui jouent déjà les premiers rôles

En 2024, le coureur français ayant décroché le plus de bouquets est un coureur dans la force de l'âge, en l'occurrence Benoît Cosnefroy (28 ans). Avec sept victoires, toutes décrochées entre février et mai, le puncheur de Décathlon-AG2R a fait fort, mais n'a jamais levé les bras en World Tour. Derrière lui, cinq coureurs français termineront l'année avec au moins quatre victoires et aucun d'eux n'a plus de 25 ans.

Sur tous les terrains, la jeunesse tricolore a noué de solides promesses. Sprinteur (même s'il veut être plus que cela), Paul Magnier (20 ans) a bouclé sa première saison sous les couleurs de la Soudal Quick-Step avec cinq victoires. Une précocité qui fait penser à celle de Lenny Martinez (21 ans), à l'aise sur un tout autre terrain, en montagne. Ses cinq victoires en première partie de saison ont convaincu l'équipe Bahrain-Victorious de miser sur lui pour les trois prochaines saisons.

Plus que des noms isolés, c'est tout un contingent prometteur qui fait son chemin. Certains se sont déjà imposés sur des épreuves du World Tour. Ils sont cinq, ayant moins de 25 ans, à l'avoir fait sur ces courses de premier plan : Romain Grégoire (21 ans), Kévin Vauquelin (23 ans), Valentin Paret-Peintre (23 ans), Paul Lapeira (24 ans) et Axel Laurance (23 ans). L'avenir s'annonce d'autant plus radieux que la France s'est découvert un champion du monde juniors du contre-la-montre, fin septembre, en la personne de Paul Seixas, lequel vivra sa première saison pro à 18 ans en 2025, sous les couleurs de Décathlon-AG2R.