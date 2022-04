Cyclisme : Amy Pieters a repris conscience quatre mois après sa chute

Des nouvelles rassurantes. La cycliste néerlandaise Amy Pieters a repris conscience quatre mois après avoir été victime d'une chute à l'entraînement à Calpe, près d'Alicante en Espagne, a indiqué jeudi son équipe Team SD Worx. "L'état d'Amy Pieters a évolué. Elle est désormais consciente. Cela signifie qu'elle peut légèrement communiquer, de manière non verbale. Amy reconnaît les gens, comprend ce qui se dit et est capable d'effectuer de plus en plus de tâches", a précisé l'équipe dans un communiqué de presse.

La cycliste de 30 ans, spécialiste de la piste notamment, victorieuse à 17 reprises au niveau professionnel, avait perdu connaissance en décembre et subi de graves lésions cérébrales.

UPDATE Situation Amy Pieters:

There is consciousness now. This means that she can communicate slightly non-verbally. Amy recognizes people, understands what is being said and is able to carry out more and more assignments.



More info: https://t.co/Fiq8H76bDi#staystrongamy