DIRECT. Critérium du Dauphiné : Cavagna attendu lors du contre-la-montre, Van Aert veut garder le maillot de leader... Suivez la quatrième étape

Jamais deux sans trois ? Après les victoires d'Alexis Vuillermoz lundi et de David Gaudu mardi, les supporters tricolores en redemandent, mercredi 8 juin sur la quatrième étape du Critérium du Dauphiné. Les 148 coureurs auront 32 kilomètres à parcourir seuls sur le contre-la-montre entre Montbrison et La Bâtie d'Urfé (Loire). Le Français Rémi Cavagna, routier hors pair, aura à cœur de bien figurer, alors qu'il court presque à domicile. Mais il doit pour cela se mesurer au champion du monde en titre, Filippo Ganna, et à son dauphin, Wout van Aert.

Ce dernier sera revanchard après avoir manqué la victoire d'un rien mardi. Le coureur de la Jumbo-Visma veut également protéger son maillot jaune de leader du général.