Critérium du Dauphiné 2024 : Primoz Roglic et Remco Evenepoel de retour, les Français ambitieux... Ce qu'il faut savoir sur l'édition 2024

Un petit air de Tour de France. Comme chaque année, à l'approche de l'été, une grande partie du peloton attendu sur la Grande Boucle a rendez-vous sur le Critérium du Dauphiné, dernière répétition générale avant la grand-messe de juillet. Pour sa 76e édition, le Critérium s'élance de Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier) dimanche 2 juin, avant une arrivée le 9 juin au plateau des Glières (Haute-Savoie).

En l'absence du tenant du titre, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike), qui se remet doucement de sa grave chute du 4 avril, Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe) – lui aussi tombé ce jour-là – fait figure de grand favori au sein d'une équipe redoutable. Le Slovène fait son retour à la compétition, tout comme Remco Evenepoel, également tombé début avril sur le Tour du Pays basque. Côté français, David Gaudu, bien entouré par la Groupama-FDJ, mènera la meute de Tricolores sur un parcours montagneux.

Trois arrivées au sommet au programme

Comme souvent, le parcours du Critérium du Dauphiné 2024 traversera l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec un départ en Auvergne avant de se diriger vers un final alpin. Du grand classique, donc, pour ces huit étapes variées. On retrouvera notamment deux journées favorables aux sprinteurs (étapes 1 et 5), ainsi qu'un contre-la-montre assez roulant de 34,4 km (étape 4) et deux profils taillés pour les puncheurs (étapes 2 et 3).

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2024. (ASO)

Évidemment, le triptyque final sera le cœur de ce Dauphiné 2024, avec trois arrivées au sommet sur les trois derniers jours. Le Critérium retrouvera ainsi l'ascension hors catégorie vers le Collet d'Allevard vendredi 7 juin, après avoir avalé le col du Granier en chemin. Le lendemain, avant l'arrivée à Samoëns, le peloton aura escaladé trois cols de première catégorie. Enfin, dimanche 9 juin, les cols de la Forclaz de Montmin puis des Esserieux écrémeront le peloton, avant le redoutable mont Salève et l'arrivée finale au plateau des Glières.

Roglic favori, Evenepoel de retour

En l'absence de Jonas Vingegaard, tenant du titre mais forfait pour cette édition, Visma-Lease a bike misera sur ses deux Américains : Sepp Kuss, vainqueur de la dernière Vuelta, et Matteo Jorgenson, vainqueur de Paris-Nice et sensation du début de saison. Mais, pour une fois, l'écurie néerlandaise n'aura pas l'étiquette d'épouvantail du peloton. Ce statut reviendra en effet à la Bora-Hansgrohe de Primoz Roglic, grand favori de ce Dauphiné pour son retour à la compétition. D'autant que le Slovène sera épaulé par Jai Hindley (vainqueur du Giro 2022) et Alexander Vlasov, deux autres prétendants crédibles à la victoire finale.

Le #Dauphiné, une affaire de grimpeurs ! Bataille en haute altitude à prévoir à partir du 2 juin ! Qui est votre favori ?



👀 Les principaux engagés : https://t.co/TvUHGcuDEm



The #Dauphiné is almost all about climbers! High altitude battle expected! Who's your favourite?… pic.twitter.com/FC4vXGbw9M — Critérium du Dauphiné (@dauphine) May 24, 2024

S'il revient à peine de sa chute sur le Tour du Pays basque, Remco Evenepoel conserve le statut de principal rival de Roglic. "Je suis ici pour reprendre du rythme, je ne vise pas le classement général", a tempéré le Belge, qui pourra compter sur un coleader de choix en la personne de Mikel Landa, très en vue cette année. D'autres loups solitaires seront à surveiller, à l'image de Carlos Rodriguez (Ineos-Grenadiers), Juan Ayuso (UAE), Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek) de retour après sa chute Giro 2023 ou encore Felix Gall (Décathlon-AG2R La Mondiale). Le tout sans Tadej Pogacar, qui récupère de son Giro triomphal, mais qui sera bien de la partie sur le Tour de France.

Les Français à la chasse aux étapes

Deuxième de Paris-Nice en 2023, David Gaudu patine depuis. Souvent à la peine pour suivre le rythme des cadors, le leader de la Groupama-FDJ sera de nouveau prétendant à un top 5 sur le Tour en juillet et vise la même chose sur ce Critérium. Il sera pour cela épaulé par Romain Grégoire, qui aura sa propre carte à jouer – notamment sur les 2e et 3e étapes – et Valentin Madouas.

Warren Barguil (DSM-Firmenich) va aussi tenter de lever les bras dans la semaine, tandis que Pavel Sivakov (UAE) sera certainement dévoué à son leader, Juan Ayuso. Candidat à une bonne place au classement général, Guillaume Martin (Cofidis) devrait se porter à l'attaque dans les étapes de montagne, lui qui devrait certainement perdre du temps dans le contre-la-montre de mercredi. Enfin, côté sprinteurs, la principale carte tricolore sera Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck).

Comment suivre la course sur France Télévisions ?

Diffusion tous les jours sur France 3 et france.tv.

Dimanche 2 juin : dès 15h10

Lundi 3 juin : dès 15h30

Mardi 4 juin : dès 15h30

Mercredi 5 juin : dès 15h30

Jeudi 6 juin : dès 13h10

Vendredi 7 juin : dès 15h30

Samedi 8 juin : dès 13h35

Dimanche 9 juin : dès 13h35