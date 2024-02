Critérium du Dauphiné 2024 : l'étape reine entre Albertville et Samoëns, un final au Plateau des Glières... Découvrez le parcours de la 76e édition

C'est "une course qui dit beaucoup du Tour de France" suivant, comme le confirme Christian Prudhomme. Le Critérium du Dauphiné, qui avait été remporté par Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) et dont le maillot du meilleur grimpeur était déjà porté par Giulio Ciccone (Lidl-Trek) quelques semaines avant la Grande Boucle l'année dernière, sera organisé du 2 au 9 juin prochains en Auvergne-Rhône-Alpes. Son parcours a été dévoilé jeudi 1er février, et il réservera notamment une étape particulièrement difficile la veille de l'arrivée finale, entre Albertville et Samoëns 1 600. Jonas Vingegaard, Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe) et Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) sont attendus.

Le Dauphiné s'élancera de Saint-Pourçain-sur-Sioule, pour une étape de 174,8 km qui arrivera dans la même commune de l'Allier, après deux boucles qui comporteront des côtes de 3e et 4e catégories. De légères difficultés qui ne devraient pas empêcher les sprinteurs de se disputer la victoire. Les deuxième et troisième étapes, entre Gannat et le col de la Loge, puis entre Celles-sur-Durolle et Estables, sont un peu plus vallonnées, avec des cols de 2e, 3e et 4e catégories.

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2024. (ASO)

Le traditionnel contre-la-montre sera organisé lors de la 4e étape, sur un parcours roulant de 34,4 km entre Saint-Germain-Laval et Neulise. Il sera suivi d'une étape qui devrait faire la part belle aux sprinteurs, avec une arrivée en longue ligne droite à Saint-Priest, après 200 km avalés depuis Amplepuis.

Explications en Savoie et Haute-Savoie

Les choses sérieuses débuteront le lendemain, entre Hauterives et Le Collet d'Allevars, premier col hors catégorie de cette édition (11km à 8,1%). Un avant-goût de ce qui attendra les coureurs pour la 7e étape, longue de 145,5 km entre Albertville et Samoëns 1 600. Une étape reine qui passera par les cols des Saisies (9,4 km à 6,6 %), des Aravis (6,9 km à 6,9 %), de la Colombière (11,6 km à 5,8 %) et la côte d'Arâches (6,1 km à 7,1 %), avant un final inédit vers Samoëns après 10 kilomètres d'ascension à 9,3%.

Le vainqueur du Dauphiné pourrait être couronné dès le samedi 8 juin, à moins que la dernière étape entre Thônes et le Plateau des Glières ne départage les leaders, au terme de 152,5km, avec notamment deux cols de première catégorie avant l'arrivée au Plateau (9,4 km à 7,1%).