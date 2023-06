Critérium du Dauphiné 2023 : Mikkel Bjerg domine la 4e étape et prend le maillot jaune, Rémi Cavagna troisième de ce contre-la-montre

Le Danois s'est imposé avec 12 secondes d'avance sur son compatriote Jonas Vingegaard, mercredi, et récupère le maillot jaune des épaules de Christophe Laporte.

Christophe Laporte n'est plus leader du Critérium du Dauphiné. En terminant à la 21e place, à 1'50'' du vainqueur, Mikkel Bjerg (UAE), il n'a pu rivaliser avec les meilleurs, mercredi 7 juin, au terme de la quatrième étape. Aligné aux côtés de Tadej Pogacar sur le Tour de France ces deux dernières saisons, le Danois a remporté sa première victoire en carrière chez les professionnels, sur sa discipline de prédilection, le contre-la-montre, dont il a été trois fois champion du monde du chrono chez les moins de 23 ans.

Parmi les favoris, c'est le vainqueur du dernier Tour de France, Jonas Vingegaard qui a fait la bonne opération. Deuxième de l'étape, il prend aussi la deuxième place du classement général à 12 secondes. Le Danois a assommé la concurrence et a créé des écarts déjà conséquents avec ses concurrents directs pour le général.

Vingegaard déjà en embuscade

Ben O'Connor, le premier d'entre eux, pointe à 29'' de Vingegaard, Adam Yates à 45'', Dani Martinez à 55'' ou encore Jay Hindley à 56''. Les Français David Gaudu (à 2'10'' du Danois) et Guillaume Martin (à 2'13''), accusent déjà un retard important au classement général, au même titre qu'Egan Bernal, Richard Carapaz, Mikel Landa et Enric Mas, tous les quatre relégués à plus de deux minutes de Vingegaard. Julian Alaphilippe, 14e du contre-la-montre (à 1'12'' de Bjerg), est désormais le premier Français au général, pointant à la huitième place, à une minute pile de la tête de course.

Jeudi, les coureurs vont entamer leur route direction la montagne. La cinquième étape de 191,5 kilomètres entre Cormoranche-sur-Saône et Salins-les-Bains verra le peloton s'échelonner sur deux côtes de troisième et deuxième catégorie dans les 40 derniers kilomètres, avant une arrivée sur du plat, après une longue descente.