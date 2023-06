Critérium du Dauphiné 2023 : Jonas Vingegaard s'impose en patron lors de la 5e étape et prend le maillot jaune, Julian Alaphilippe deuxième

Le Danois a fait la différence dans la dernière difficulté du jour, jeudi, et s'installe par la même occasion en tête du classement général.

Jonas Vingegaard impose sa loi. Au-dessus de la mêlée dans la dernière difficulté de la côte de Thésy, le Danois a fait la différence pour ne jamais relâcher la pression dans les 14 derniers kilomètres de la cinquième étape, jeudi 8 juin, entre Nantua et Crest-Voland (170,5 kilomètres). Au classement général, il s'empare de la tunique de leader et creuse l'écart avec ses rivaux. Il possède désormais 1'10'' d'avance sur son dauphin, Ben O'Connor, et 1'23'' d'avance sur Julian Alaphilippe, troisième du général, qui a réglé, au sprint, le petit groupe de poursuivants.

Vingegaard, une prise de risque maximale

Dominé par Tadej Pogacar lors du dernier Paris-Nice, le natif d’Hillerslev avait semble-t-il à coeur de rappeler à tout le monde de quel bois il était fait. Frustré mercredi par un Mikkel Bjerg logiquement en difficulté aujourd'hui, et qui est en plus tombé, le leader de la formation Jumbo-Visma a mis tout le monde d'accord. D'abord en suivant sans soucis un Richard Carapaz entreprenant depuis le début du Critérium mais à la peine sur la fin d'étape, puis en le faisant exploser pour finir l'étape en solitaire.

Aperçu à bloc dans les derniers kilomètres, Jonas Vingegaard ne voulait pas que son coup de force se transforme en coup d'épée dans l'eau. Surtout que derrière, la poursuite a un temps semblé en mesure de s'organiser, ce qui aurait réduit à néant ses efforts. Le manque d'équipiers autour des leaders a finalement joué en sa faveur, Egan Bernal réussisant même à s'extriper quelques instants du groupe de poursuivants, signe que l'allure était trop faible pour le reprendre. Une mésentente qui n'a pas arrangé Julian Alaphilippe, qui aurait certainement apprécié une arrivée groupée au sprint, lui qui était le plus fort en terme de vitesse pure sur une arrivée collective.

Gaudu en difficulté

Chez les Français, le tableau est mitigé. Clément Champoussin, Guillaume Martin, Kenny Elissonde et Julian Alaphilippe ont été bien présents avec les favoris, mais à l'exception de ce dernier, le chrono de mercredi leur sera fatal au général. S'il intégre le top 10, Guillaume Martin pointe toujours à 2'54'' de Jonas Vingegaard.

Un Vingegaard que David Gaudu avait réussi à devancer à quelques reprises sur les routes de Paris-Nice. Trois mois plus tard et à un peu plus de trois semaines du Tour de France, le Breton n'affiche pas la même forme et est apparu en difficulté, finissant l'étape derrière son jeune et surprenant équipier Lenny Martinez, mais surtout à 1'02'' des leaders. Les trois dernières étapes, plus escarpées, devraient donner des indications sur sa condition physique alors que la Grande Boucle arrive très vite et qu'il pointe ce soir à la 25e place du général à 3'22'' de Jonas Vingegaard, nouveau maillot jaune.