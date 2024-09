Dans une course longtemps indécise, l'Allemand de 20 ans a gagné au bout d'un sprint à deux dans les rues de Zurich vendredi. Il succède au Français Axel Laurance, vainqueur l'an passé à Glasgow.

L'Allemagne possède une pépite. Aux Mondiaux de Zurich 2024, Niklas Behrens a décroché la médaille d'or et le maillot arc-en-ciel sur la course en ligne, dans la catégorie espoirs, vendredi 27 septembre. Après une course intense, promise aux puncheurs avec un enchaînement de bosses, tout s'est joué dans les derniers mètres. Behrens et le Slovaque Martin Svrcek se sont disputé la victoire au sprint. Plus puissant, l'Allemand a pris le dessus sur son rival et n'a pas été rattrapé. Avec cette victoire, il devient le premier Allemand champion du monde U23 depuis Gerald Ciolek en 2006.

Dans une triste journée pour le cyclisme suisse, marquée par le décès de la jeune Muriel Furrer, morte après sa chute lors de la course juniors, Jan Christen a terminé 4e. Parti en solitaire à 50 km de l'arrivée, il a été repris à 10 km du terme de la course. Il termine derrière le Belge Alec Segaert, médaillé de bronze.

Men Under-23 Road Race 🏆:



🥇 Niklas Behrens 🇩🇪

🥈 Martin Svrček 🇸🇰

🥉 Alec Segaert 🇧🇪#Zurich2024 pic.twitter.com/PVALA3OzJP — UCI (@UCI_cycling) September 27, 2024

Les Français, eux, n'ont pas réussi à accrocher un top 25. Premier Tricolore, Ewen Costiou a franchi la ligne d'arrivée en 26e position, à plus de cinq minutes du médaillé d'or. Thibaud Gruel termine à la 37e place, Pierre Thierry à la 40e et Noa Isidore à la 82e.

Un peu plus tôt dans la journée, Alexandre Léauté a décroché le titre de champion du monde de paracyclisme dans la catégorie C2 (hémiplégie modérée). Le Français, qui a brillé aux Jeux paralympiques, a remporté la course en ligne des Mondiaux pour la cinquième fois, en devançant le Britannique Matthew Robertson et le Belge Ewoud Vromant.