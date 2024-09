Mondiaux de cyclisme : Remco Evenepoel titré pour la deuxième année d'affilée sur le contre-la-montre

Tout simplement intraitable. Malgré un plateau très relevé, regroupant tous les meilleurs rouleurs du monde à l'exception de Wout van Aert, blessé, Remco Evenepoel n'a pas tremblé. Le Belge a été sacré champion du monde du contre-la-montre pour la deuxième année consécutive, dimanche 22 septembre. En tête à chaque intermédiaire du tracé vallonné autour de Zurich (Suisse), il a battu l'Italien Filippo Ganna de six secondes. Un autre Italien, Edoardo Affini, complète le podium à 54 secondes.

C'est la cerise sur le gâteau pour le coureur de 24 ans, dont la saison était déjà plus que réussie. Devenu double champion olympique à Paris, avec la ligne et le contre-la-montre, Remco Evenepoel compte désormais neuf victoires en 2024, dont cinq sur l'exercice chronométré. Il peut encore gonfler ce total, sachant qu'il figure parmi les favoris de la course en ligne de dimanche prochain et sur les classiques italiennes de fin de saison, dont le Tour de Lombardie, le 12 octobre.

En ce qui concerne les deux coureurs français alignés, Bruno Armirail a pris la 11e place à 2'04" et Thibault Guernalec s'est contenté de la 21e place à 3'13". Le contingent tricolore aura l'occasion de faire mieux mercredi, sur l'épreuve de relais par équipes, puis le week-end prochain pour les courses en ligne féminine et masculine.