DIRECT. Cyclisme : suivez la course en ligne femmes des championnats du monde

Les cyclistes s'élanceront de Grand-Place d’Anvers pour rallier Louvain lors de la course en ligne, samedi.

Les championnats du monde de cyclisme sur route se concluent chez les dames, samedi 25 septembre, en Belgique, avec une course en ligne de 157,7 km, dont un peu plus de 1000 m de dénivelé. Sur le contre-la-montre, lundi 20 septembre, c'était la Néerlandaise Ellen van Dijk qui avait remporté la victoire, devant la Suisse Marlen Reusser. Le départ sera donné de la Grand-Place d’Anvers à 12h20. Suivez la course en direct.