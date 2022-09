Cyclisme : Julian Alaphilippe sélectionné pour les championnats du monde en Australie avec Romain Bardet

Double champion du monde en titre de cyclisme sur route, mais blessé lors de la dernière Vuelta, le Français a bel et bien été sélectionné par Thomas Voeckler, mardi.

C'est une première petite victoire pour Julian Alaphilippe. Le Français, sacré champion du monde en 2020 et 2021, sera bien en Australie le 25 septembre prochain pour défendre sa couronne. Thomas Voeckler, le sélectionneur des Bleus, a en effet annoncé la liste des coureurs tricolores, mardi 13 septembre, et "Alaf" en fait bien partie malgré une nouvelle blessure à l'épaule survenue durant la Vuelta il y a deux semaines.

C'est un véritable soulagement pour Julian Alaphilippe qui traverse une saison cauchemardesque, marquée par de nombreuses chutes dont celle, spectaculaire et effrayante, à Liège-Bastogne-Liège en avril dernier. Elle avait d'ailleurs conduit à sa non-sélection pour le Tour de France, son premier grand objectif de la saison avant ces Mondiaux. S'il peut se satisfaire d'être au départ en Australie, dans quel état physique s'y présentera-t-il ? Sera-t-il capable de défendre son maillot arc-en-ciel qu'il porte depuis plus de deux ans ? S'il décrochait une troisième couronne consécutive, il égalerait Peter Sagan, seul coureur à avoir réalisé le triplé entre 2015 et 2017.

Découvrez la sélection tricolore pour les Championnats du Monde route du 18 au 25 Septembre à Wollongong en Australie pic.twitter.com/7NZIAolENn — FFC (@FFCyclisme) September 13, 2022

À Wollongong, sur un parcours qui lui convient parfaitement (266,9km et 3945m de dénivelé positif), il sera accompagné notamment de Pavel Sivakov, sélectionné pour la première fois avec l'équipe de France après avoir participé aux Jeux de Tokyo en 2021 puis aux Mondiaux 2018 et 2019 sous les couleurs de la Russie. Romain Bardet, Valentin Madouas, Christophe Laporte, ou encore Florian Senechal font également partie des sélectionnés. Pour le contre-la-montre élite, qui se disputera le 18 septembre, le dernier champion de France de l'effort solitaire, Bruno Armirail, et Rémi Cavagna constitueront les deux chances tricolores.

Labous, Muzic et Cordon-Ragot chez les femmes

Du côté de la sélection féminine, sept coureuses représenteront la France et plusieurs pourront espérer jouer les trouble-fêtes, le samedi 24 septembre. Juliette Labous, quatrième du Tour de France en juillet dernier, sera sans aucun doute la meilleure chance tricolore sur un parcours très exigeant, long de 164,3km pour 2 433 m de dénivelé positif. Il faudra également compter sur la jeune bourguignonne Evita Muzic (23 ans), 8e du Tour, alors que la championne de France en titre, Audrey Cardon-Ragot, plus rouleuse, devrait camper le rôle de coéquipière de luxe.

Cette dernière pourrait en revanche déclarer forfait alors qu'elle avait déjà confirmé ne pas pouvoir participer au chrono pour raisons médicales. "La santé d'abord (...) Nous prendrons une décision pour la course sur route plus tard dans la semaine" a également annoncé Audrey Cardon-Ragot sur son compte twitter.