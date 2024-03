Belgique : le vrai pays du vélo

Avec le retour des beaux jours, c'est le début de la saison de cyclisme, avec de nombreuses courses classiques en Belgique.

La saison de cyclisme a commencé, avec des grandes classiques, ces courses d'un jour, comme Paris-Roubaix, contrairement à un grand tour qui dure pendant trois semaines. On compte ainsi plusieurs grandes classiques flandriennes et ardennaises : Gand-Wevelgem (24 mars), le Tour des Flandres (31 mars), Paris-Roubaix (7 avril), la Flèche Wallonne (17 avril) et Liège-Bastogne-Liège (21 avril). La Belgique, c'est le pays du vélo par excellence. La première victoire d'un Belge sur le Tour de France remonte à 1912, avec Odile Defraye. À partir de là, les Belges vont se passionner pour le vélo et le cyclisme et le Tour de France particulièrement. "Courir est un moyen pour beaucoup de personnes pauvres de sortir de la misère. Cela permettait notamment aux 'bouseux' flamands, comme les appelaient les méridionaux, de se valoriser et de se venger des industriels wallons", précisait Pascal Sergent, historien du cyclisme, dans La Croix, en juillet 2019.

Eddy Merckx, la star du cyclisme belge

Eddy Merckx, c'est la star du cyclisme belge, avec cinq victoires au Tour de France entre 1969 et 1974, et un très bel héritage : 50 ans plus tard, la Belgique était en 2023 la première nation mondiale au nombre de victoires. Le podium est complété par l'Italie et les Pays-Bas. Les stars actuelles s'appellent Jasper Philipsen, Remco Evenepoel, Wout van Aert. Le public est aussi au rendez-vous des champions, c'est incomparable.