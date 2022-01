Covid-19 : le ministère des Sports annonce que tous les types de vaccins seront acceptés pour les sportifs étrangers

Les sportifs étrangers pourront participer à une compétition en France quel que soit le type de vaccin avec lequel ils ont été vaccinés et devront respecter les protocoles de bulles sanitaires, a appris l'AFP lundi 31 janvier auprès du ministère des Sports.

Les sportifs étrangers seront autorisés à concourir "s'ils présentent un schéma vaccinal complet dans leur pays, et sous réserve du respect d'un protocole strict de bulle sanitaire", comprenant "un test à moins de 24 heures" de l'entrée en compétition, a indiqué le ministère.

Les vaccins Spoutnik ou Sinovac acceptés

Cela signifie que tous les types de vaccins sont acceptés, comme le vaccin russe Spoutnik ou les vaccins chinois Sinovac ou Sinopharm. De même, les sportifs qui n'ont pas eu accès à une dose de rappel dans leur pays devront aussi respecter le protocole et se faire tester la veille de la compétition.

Le pass vaccinal a été adopté. Dès que la loi sera promulguée, il deviendra obligatoire pour entrer dans les ERP déjà soumis au pass sanitaire (stade, théâtre ou salon) pour l’ensemble des spectateurs, des pratiquants, des professionnels français ou étrangers 1/2 — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) January 16, 2022

Ces règles vont s'appliquer pour le Grand Slam de judo à Paris (5-6 février), ainsi que pour le tournoi des Six Nations. Le football est aussi concerné dans les prochaines semaines comme pour le match OM-Qabarag (Azerbaïdjan) en Ligue Europa Conférence.

Le vaccin Spoutnik V est utilisé par plusieurs dizaines de pays et sa fiabilité a été validée par la revue médicale The Lancet mais pour l'heure, il n'a pas été homologué par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Les sportifs obligatoirement vaccinés

Interrogé par l'AFP, le ministère des Sports a aussi précisé qu'à compter du 15 février un certificat de rétablissement de moins de quatre mois sera exigé, et non plus six mois, pour faire office de pass vaccinal, comme pour les nationaux.

Le 17 janvier, au lendemain de l'expulsion d'Australie de la star mondiale du tennis Novak Djokovic, le gouvernement français avait précisé sa doctrine sur les sportifs étrangers venant pour une grande compétition, Roland-Garros inclus : comme tout le monde, ils devront être vaccinés.

Le protocole entourant ce tournoi du Grand Chelem n'est pas encore connu, mais si le pass vaccinal est encore exigé le 23 mai prochain, Novak Djokovic ne pourrait pas bénéficier d'un pass vaccinal reposant sur sa contamination au Covid-19 de décembre, car supérieure à quatre mois.