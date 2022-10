Classiques à foison, Crunch héroïque, pluie de médailles tricolores en cyclisme sur piste... Ce qu'il faut retenir du week-end de sport

En Nouvelle-Zélande, les Bleues se sont d'abord inclinées de peu contre les Anglaises (7-13), samedi 15 octobre, pour leur deuxième match de Coupe du monde de rugby. Plus tard dans la journée, la délégation française a remporté plusieurs médailles lors des Mondiaux de cyclisme sur piste à Saint-Quentin-en-Yvelines, tandis que Fabio Quartararo, en Australie, perdait la tête au classement des pilotes de MotoGP. Enfin, les hostilités se sont achevées avec deux Classiques du football européen. Voici ce qu'il ne fallait pas manquer.

Football : deux Classiques haletants

A la veille de la remise du Ballon d'Or, Karim Benzema a brillé lors du Clasico contre Barcelone (3-1). L'attaquant français a marqué le premier but en début de match, avant de voir son doublé refusé pour un hors jeu. Deux autres buts de Federico Valverde et Rodrygo ont permis aux siens de s'envoler en tête de la Liga, trois points devant le Barça.

En France, le Classique opposait le PSG à l'OM. Et ce sont les Parisiens qui se sont imposés au Parc des Princes, grâce à un but de Neymar servi par Kylian Mbappé. Réduits à dix en fin de match, les Marseillais se sont montrés trop timides et tombent du podium.

Mondial de rugby 2022 : un Crunch héroïque pour les Bleues

L'exploit était proche pour les Bleues. Le XV de France s'est incliné contre l'Angleterre (7-13), samedi matin, à Whangarei (Nouvelle-Zélande), pour son deuxième match de poules de la Coupe du monde 2022. Malgré les sorties prématurées sur blessure de Laure Sansus et de Romane Ménager, les joueuses de Thomas Darracq ont été admirables en défense (214 plaquages contre 74) face aux grandes favorites du tournoi. Après ce Crunch prometteur, les Françaises défieront les Fidjiennes samedi prochain (8h15), pour une place en quarts de finale.

Les Françaises ont été impressionnantes ce matin, avec pas moins de 214 plaquages ! #RWC2021 | #FRAvENG pic.twitter.com/cCry6gI4Lo — Rugby World Cup (@RugbyWorldCupFR) October 15, 2022

Mondiaux sur piste 2022 : Marie-Divine Kouamé sacrée, Benjamin Thomas et Donavan Grondin en or

Nouveaux podiums pour le clan tricolore. Après le triomphe de Mathilde Gros en vitesse, la Marseillaise a une de fois plus retenti au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, avec le sacre de Marie-Divine Kouamé sur 500 mètres, samedi, lors des Mondiaux de cyclisme sur piste 2022. La Française a devancé l'Allemande Emma Hinze (+0''216) et la Chinoise Yufanq Guo (+0''379) pour s'offrir, à 20 ans, son premier titre mondial chez les seniors.

Dimanche, Benjamin Thomas et Donavan Grondin ont été sacrés sur la course du madison. Le duo tricolore a grapillé 60 points, se classant devant les Britanniques pour donner une troisième médaille d'or à la délégation française. L'argent a également été à l'honneur pour Benjamin Thomas sur l'omnium et pour le duo Clara Copponi-Valentine Fortin, sur l'américaine.

MotoGP : Fabio Quartararo perd la tête au profit de Francesco Bagnaia

Mais comment en est-il arrivé là ? En tête du championnat du monde de MotoGP depuis avril, Fabio Quartararo a chuté et abandonné, dimanche, lors du Grand Prix d'Australie, laissant Francesco Bagnaia lui prendre la première place au classement général. Troisième sur le circuit de Phillip Island derrière les Espagnols Alex Rins (Suzuki) et Marc Marquez (Honda), le pilote italien Ducati a maintenant 14 points d'avance sur son homologue français de chez Yamaha. Même si Quartararo a assuré que "ce n'est pas fini pour le Championnat", Bagnaia pourrait lui ravir son titre de champion du monde dès dimanche prochain, en Malaisie.