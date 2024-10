Chepngetich reine du marathon, Pogacar puissance 4, le retour flamboyant de Dupont... Le récap sport du week-end

Un week-end sans match majeur de football, mais pas sans exploits sportifs. Samedi 12 octobre et dimanche 13 octobre, il fallait avoir un œil du côté de Côme en Italie, pour le Tour de Lombardie, et un autre dirigé vers Chicago, où le marathon a vécu un moment historique. Par chance, la rédaction de franceinfo: sport a pu se multiplier et scruter les autres terrains de sport pour vous, notamment les pelouses de Top 14 et les deux Masters 1000 de tennis en Chine.

Cyclisme : Tadej Pogacar ponctue sa saison de domination par un récital

Le Slovène n'aime décidément pas la compagnie. Maillot arc-en-ciel sur le dos, il a de nouveau fait montre de son hégémonie au sein du peloton, samedi, pour sa dernière course de la saison en remportant le Tour de Lombardie avec plus de trois minutes d'avance sur Remco Evenepoel. Sur les 255 kilomètres de route entre Bergame et Côme, Tadej Pogacar savait où attaquer et le peloton était préparé à cette accélération. Mais personne n'a pu suivre.

Le vainqueur du Giro et du Tour de France est au-dessus de la mêlée et personne n'a même essayé de prendre sa roue quand il est parti dans le Sormano. Ne faiblissant jamais, "Pogi" est allé chercher sa 25e victoire d'une saison record, à classer parmi les plus grandes de l'histoire du cyclisme. Deux grands tours, deux monuments, un championnat du monde et à l'année prochaine.

Marathon : Ruth Chepngetich écrit l'histoire

En 2021, elle avait déjà tenté le coup sur le marathon de Chicago. Mais le lièvre, qui devait la tenir sur le rythme d'un record planétaire, avait explosé en cours de route. Cette fois, la Kényane Ruth Chepngetich a tout compilé pour réaliser un exploit : battre le record du monde féminin du marathon. Etablie l'an dernier par l'Ethiopienne Tigist Assefa en 2h11'53" à Berlin, la meilleure marque a été pulvérisée dimanche par l'athlète de 30 ans, qui est devenue la première femme à passer sous les 2h10 (2h09'57"). La championne du monde 2019 de la discipline abaisse ainsi le record de près de deux minutes, et son record personnel de plus de quatre minutes.

WORLD RECORD: In her third @BankofAmerica #ChicagoMarathon win, Ruth Chepngetich breaks the world record in an unofficial time of 2:09:57! Congratulations Ruth! pic.twitter.com/YJJP8j0oxQ — Chicago Marathon (@ChiMarathon) October 13, 2024

Rugby : Antoine Dupont au top, le XV de France féminin inquiète

Les vacances lui ont visiblement fait du bien. Deux mois et demi après avoir remporté les Jeux olympiques en rugby à sept et quinze semaines après son dernier match à quinze avec Toulouse, le demi de mêlée a signé son grand retour à sa manière. Entré en jeu à la 45e minute d'un match déjà bien engagé pour les Rouge et Noir (20-0), il a inscrit trois essais en 12 minutes pour plier l'affaire. Une charge au ras, un soutien à l'intérieur et une course sur plus de la moitié du terrain, Antoine Dupont est bel et bien de retour !

Les Bleues ont, de leur côté, de quoi nourrir des inquiétudes à un an de la Coupe du monde prévue en Angleterre. Les Tricolores ne rentrent du Canada, où était organisé le Women XV, qu'avec un seul succès et deux revers. Battues largement en clôture de la compétition par la Nouvelle-Zélande (39-14) avec un cinglant 19-0 en seconde période, les Françaises terminent cinquièmes de leur poule de six équipes, ne devançant que les Etats-Unis, qu'elles avaient battus la semaine précédente (22-14). Prochain rendez-vous : le Tournoi des six nations.

Tennis : Jannik Sinner "trop fort", Aryna Sabalenka à un souffle d'Iga Swiatek

Le numéro 1 mondial n'est plus Novak Djokovic, mais bien Jannik Sinner et l'Italien a mis un point d'honneur à le prouver, dimanche, en finale du Masters 1000 de Shanghai en battant le Serbe en deux sets (7-6[4], 6-3). "Trop bon, trop fort, trop rapide", a conclu "Nole" sous les yeux de Roger Federer, qui était pour la première fois depuis sa retraite dans les gradins pour assister à un match de son ancien rival. Le Suisse aurait pu être témoin de l'entrée du "Djoker" dans le club des joueurs aux 100 titres en simple sur le circuit ATP, dont il fait partie avec Jimmy Connors, mais il devra patienter.

Forza!! Shanghai you have been amazing 🇨🇳



Thank you to all of my team, both here and home. Let’s keep working! 👊🏼🦊 pic.twitter.com/jbPnT1IjZX — Jannik Sinner (@janniksin) October 13, 2024

En Chine toujours, mais à Wuhan (pour la première fois depuis la pandémie de Covid-19), Aryna Sabalenka a vite retrouvé ses habitudes en remportant ce WTA 1000 pour la troisième fois consécutive après 2018 et 2019 face à la locale Qinwen Zheng (6-3, 5-7, 6-3). La Biélorusse revient à 69 points d'Iga Swiatek au classement ATP et tient la corde pour terminer l'année à la première place mondiale. Tout se jouera au Masters prévu début novembre à Riyad, où elle aura l'avantage de ne défendre que 625 unités, contre 1 500 pour sa rivale polonaise, titrée sans perdre de matchs la saison dernière et qui n'a plus été vue sur le circuit depuis l'US Open.