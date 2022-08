Championnats européens 2022 : Lecomte titrée en VTT, Lamote en argent au 800 m, du bronze en canoë... Ce qu'il faut retenir de la 9e journée

Pour cette avant-dernière journée des Championnats européens, les Français ont continué de faire grimper le compteur des médailles, samedi 20 août à Munich (Allemagne).

En VTT cross-country, Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévot ont écœuré leurs concurrentes : elles ont signé un superbe doublé, laissant leur première poursuivante à plus de trois minutes. Sur la pièce d'eau munichoise, les céistes tricolores ont, pour leur part, décroché le bronze lors de la finale du K4 500 mètres en canoë sprint.

VTT cross-country : le doublé des Bleues

Les Françaises et les autres. Dans des conditions difficiles (pluie et boue collante), Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévot ont survolé l'épreuve de VTT cross-country. Lecomte (22 ans) a repris la tunique étoilée à sa compatriote qui s'était imposée l'an passé en Serbie.

Alors qu'elle menait la course, Pauline Ferrand-Prévot a perdu une précieuse minute après avoir déraillé lors du troisième tour (sur sept). Loana Lecomte en a profité pour la dépasser et ne plus jamais quitter la tête. La Néerlandaise Anne Terpstra a décroché le bronze, à plus de trois minutes de la nouvelle championne d'Europe.

800 mètres : l'argent heureux de Rénelle Lamote

L'argent fait le bonheur de Rénelle Lamote. Pour la troisième fois consécutive, la demi-fondeuse tricolore a décroché la deuxième place du 800 m des Championnats d'Europe, après Amsterdam en 2016 et Berlin en 2018. La Française a coupé la ligne en 1'59''49 derrière la favorite Keely Hodgkinson (1'59''04), vice-championne olympique et sacrée aux derniers Mondiaux, et devant la Polonaise Anna Wielgosz (1'59''87).

Francetv

Longtemps coincée à l'extérieur, la Française a concédé un "manque de confiance" pour croire suffisamment en ses chances de victoire. Avec cette médaille d'argent, elle efface néanmoins l'immense désillusion de son élimination en demi-finales des Mondiaux d'Eugene. La prochaine marche pour Lamote sera d'accéder de nouveau à une finale à l'échelle mondiale.

Perche : la balade de Duplantis, pari perdant pour Lavillenie

Trois petits sauts (5,65 m, 5,85 m, 5,90 m) et la médaille d'or autour du cou. Armand Duplantis n'a pas eu à forcer son talent pour décrocher un second titre de champion d'Europe après celui de Berlin en 2018. Dans des conditions humides, ses concurrents ont très rapidement laissé le Suédois de 22 ans s'expliquer avec le seul Bo Kanda Lita Baehre, seul encore en course avec Duplantis à 5,85 m. Mais le jeune Allemand n'a pas réussi à franchir une hauteur supérieure. Armand Duplantis, lui, s'est arrêté après avoir franchi 6,06 m (record des championnats d'Europe).

Le Français Renaud Lavillenie a quant à lui mal joué le coup en choisissant de faire l'impasse à 5,75 m après avoir franchi au premier essai 5,65 m. Le triple champion d'Europe (2010, 2012, 2014) avait déclaré dans L'Equipe qu'il estimait que le podium allait se jouer à 5,85 m et préféré conserver ses forces pour cette hauteur. Pari perdant puisqu'il a échoué à passer 5,85 m. Il finit 7e.

Le Norvégien Pal Haugen Lillefosse a décroché le bronze après deux barres franchies à la première tentative, à 5,65 m et 5,75 m. L'autre Tricolore engagé, Thibaut Collet, a terminé cinquième après avoir franchi au deuxième essai 5,65 et 5,75 m.

4x400 m masculin : huit ans après, le relais tricolore de retour sur le podium européen

En 2014, Thomas Jordier décrochait le bronze du 4x400 m en tant que dernier relayeur. Huit ans plus tard, dans le Stade olympique de Munich, le Français a répété ce scénario, cette fois aux côtés de Gilles Biron, Loïc Prévot et Téo Andant.

Francetv

L'équipe de France a pris la troisième place de ce relais (2'59''64) derrière les Britanniques (2'59''35) et les Belges (2'59''49). Au micro de France Télévisions, le collectif tricolore a déclaré prendre date pour Paris 2024.

Canoë : un quatuor bronzé

Une seconde médaille de bronze pour l'équipe de France de canoë. Les Français Guillaume Burger, Maxime Beaumont, Quilian Koch et Guillaume Le Floch Decorchemont ont coupé la ligne en troisième position lors de la finale du K4 500 m en canoë sprint.

Une course très serrée puisque seuls 25 millièmes séparaient le deuxième bateau du troisième. Et moins de sept dixièmes le premier et le troisième.