Championnats européens 2022 : la France remporte la médaille d'or du relais mixte en triathlon

Ils sont rois en Europe. Les Français Léo Bergère, Emma Lombardi, Dorian Coninx et Cassandre Beaugrand ont décroché l'or en relais mixte de triathlon, dimanche 14 août à Munich (Allemagne), lors des Championnats européens. Les Bleus ont largement devancé l'Allemagne et la Suisse, sur ce format composé de quatre relais de 300 mètres de natation, 7,2 km de vélo et 1,6 km de course à pied.

A 12 secondes de la tête après la nage, Léo Bergère a progressivement rattrapé les leaders à vélo, avant qu'Emma Lombardi ne s'empare de la première place lors de son relais. Parti avec 36 secondes d'avance sur son poursuivant suisse, Dorian Coninx a accru l'avance française pour la porter à 49 secondes au moment de passer le relais à Cassandre Beaugrand. La Française a brillamment conclu l'épreuve et franchi la ligne d'arrivée, 33 secondes avant l'Allemande, qui a semé sa concurrente suisse lors de la course à pied.

"C'est la cerise sur le gâteau"

Une belle conclusion pour les Tricolores, au lendemain d'un triplé historique chez les hommes et deux jours après la médaille de bronze d'Emma Lombardi. "C'est la cerise sur le gâteau", a réagi au micro de France Télévisions, Léo Bergère, champion d'Europe en individuel. Cassandre Beaugrand, qui n'avait fini que cinquième lors de l'épreuve féminine, avait à cœur de monter sur le podium: "Je voulais ma médaille, moi aussi. Quand je les ai vu débuter, je me suis dit : 'Ils sont incroyables', je vais devoir assurer."