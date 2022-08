Championnats européens 2022 : Démare, Cordon-Ragot, Luis, Tarantola, Bové... Tous les sélectionnés français pour Munich

Les championnats sportifs européens 2022 approchent. Cette compétition qui met à l'honneur 12 disciplines (athlétisme, cyclisme sur piste, cyclisme sur route, VTT, BMX, escalade, tennis de table, triathlon, aviron, canoë-kayak, gymnastique, beach volley) se déroulera cette année du jeudi 11 au dimanche 21 août à Munich (Allemagne). Après les sélections d'athlétisme et d'escalade, les autres disciplines ont dévoilé leur liste, hormis le VTT.

A quelques jours du début des compétitions, franceinfo: sport fait un tour d'horizon des Tricolores présents à Munich .

Aviron

Femmes : Claire Bové et Laura Tarantola (deux de couple poids légers), Audrey Feutrie (skiff), Aurélie Morizot (skiff poids léger), Marie Jacquet, Violaine Aernoudts, Margaux Bailleul et Emma Lunatti (quatre de couple), Joséphine Cornut-Danjou, Adèle Brosse, Maya Cornut et Emma Cornelis (quatre sans barreuse)

Hommes : Matthieu Androdias et Hugo Boucheron (deux de couple), Hugo Beurey et Ferdinand Ludwig (deux de couple poids léger), Etienne Juillet et Esteban Catoul (deux sans barreur), Victor Marcelot, Benoît Brunet, Valentin Onfroy et Théophile Onfroy (quatre de couple), Louis Chamorand, Thibaud Turlan, Marc Brisson et Téo Rayet (quatre sans barreur)

Beach-volley

Femmes : Clémence Vieira et Aline Chamereau, Lézana Placette et Alexia Richard,

Hommes : Youssef Krou et Arnaud Gauthier-Rat

BMX freestyle

Femmes : Lisa-Marie Blanc, Laury Perez

Hommes : Istvan Caillet, Kevin Fabregue, Anthony Jeanjean

Canoë-kayak

Femmes : Manon Hostens (K4), Vanina Paoletti (K4), Léa Jamelot (K4), Margaux Briswalter (K4), Eugénie Dorange (C1, C2), Axelle Renard (C2).

Hommes : Maxime Beaumont (K4), Guillaume Burger, Guillaume Le Floch Decorchemont (K4), Quilian Koch (K4), Francis Mouget (K2), Edgar Grigoryan (K2), Cyrille Carré (K1), Adrien Bart (C1, C2), Loïc Léonard (C1), Frantz Vasseur (C1).

Cyclisme sur route

Femmes : Victoire Berteau, Clara Copponi, Audrey Cordon-Ragot (ligne et contre-la-montre), Coralie Demay, Eugénie Duval, Juliette Labous (ligne et contre-la-montre), Gladys Verhulst, Margaux Vigie

Hommes : Rudy Barbier, Thomas Boudat, Bryan Coquard, Arnaud Démare, Dorian Godon, Hugo Hofstetter, Jérémy Lecroq, Clément Russo

Cyclisme sur piste

Femmes : Victoire Berteau (endurance), Marion Borras (endurance), Clara Copponi (endurance), Valentine Fortin (endurance), Jade Labastugue (endurance), Mathilde Gros (sprint), Marie-Divine Kouame (sprint), Julie Michaux (sprint)

Hommes : Thomas Boudat (endurance), Thomas Denis (endurance), Donovan Grondin (endurance), Quentin Lafargue (endurance), Valentin Tabellion (endurance), Benjamin Thomas (endurance), Timmy Gillion (sprint), Rayan Helal (sprint), Melvin Landerneau (sprint), Sébastien Vigier (sprint)

Gymnastique

Femmes : Marine Boyer, Lorette Charpy, Aline Friess, Carolann Héduit, Morgane Osyssek, Taïs Boura (remplaçante), Léa Franceries (remplaçante), Célia Serber (remplaçante).

Hommes : Cameron-Lie Bernard, Mathias Philippe, Benjamin Osberger, Léo Saladino, Julien Saleur, Edgar Boulet (remplaçant), Paul Degouy (remplaçant), Lucas Desanges (remplaçant).

Tennis de table

Femmes : Océane Guisnel, Camille Lutz (double), Charlotte Lutz (double), Prithika Pavade, Jia Nan Yuan.

Hommes : Simon Gauzy, Emmanuel Lebesson, Alexis Lebrun (double), Félix Lebrun (double).

Double mixte : Prithika Pavade et Simon Gauzy, Jia Nan Yuan et Emmanuel Lebesson.

Triathlon

Femmes : Cassandre Beaugrand, Emma Lombardi, Léonie Périault.

Hommes : Léo Bergère, Dorian Coninx, Pierre Le Corre, Vincent Luis, Tom Richard.

VTT

Les sélections françaises pour les championnats d’Europe et les Mondiaux de VTT seront dévoilées à partir de mardi.