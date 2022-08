Championnats européens 2022 : triplé historique des Français en triathlon, Léo Bergère médaille d'or

Historique. Léo Bergère est devenu champion d'Europe de triathlon à Munich (Allemagne), samedi 13 août, en haut d'un podium 100% tricolore, complété par Pierre Le Corre (+8") et Dorian Coninx (+15"). Bien partis lors de la natation, les Français ont pris la tête lors des 40 km de cyclisme pour ne plus la lâcher. Après une accélération au sixième kilomètre de la course à pied, Léo Bergère a faussé compagnie à ses compatriotes et s'est envolé vers la victoire.

"Entre avoir l'objectif de gagner et le faire, il y a souvent un écart, donc aujourd'hui, je suis vraiment content. C'est un effort qu'on a fait tous les trois ensemble, dès la natation", a réagi au micro de France Télévisions le nouveau champion d'Europe à l'issue de sa course.

Double champion du monde de relais mixte en 2019 et 2020, le triathlète de 26 ans décroche son premier titre continental. Le quatrième Français engagé sur l'épreuve, Tom Richard, termine 32e de l'épreuve, à 4'08 de la tête.

Grâce à cette course exceptionnelle, le triathlon tricolore récolte trois médailles supplémentaires lors de ces championnats, après le bronze d'Emma Lombardi vendredi. C'est la toute première fois dans l'histoire que les triathlètes français réalisent le triplé sur des championnats d'Europe.