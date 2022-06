Castres et Montpellier en finale du Top 14, doublé français en MotoGP, Léon Marchand champion du monde... Ce qu'il faut retenir du week-end de sport

Le clap de fin se rapproche en rugby. Vendredi prochain, les amateurs du ballon ovale auront droit à un remake de la finale de 2018 entre Castres et Montpellier, vainqueurs respectivement de Toulouse et Bordeaux-Bègles en demi-finales. En MotoGP, Fabio Quartararo et Johann Zarco ont signé un joli doublé français lors du Grand Prix d'Allemagne, dimanche 19 mai, tandis qu'à Budapest, le phénomène Léon Marchand a remporté sa première médaille internationale sur le 400 mètres 4 nages, samedi 18 juin, lors des Mondiaux de natation. Voilà tout ce qu'il faut retenir de ce week-end de sport.

Rugby : Castres et Montpellier ont rendez-vous en finale

Le Castres olympique a été le premier, vendredi 17 juin, à décrocher son billet pour la finale du Top 14. Pourtant pas favoris, les joueurs de Pierre-Henry Broncan se sont logiquement imposés (24-18) face au champion en titre toulousain. Grâce à la botte de leur ouvreur Benjamin Urdapilleta, les Tarnais ont profité de l’indiscipline des coéquipiers d’Antoine Dupont (2 cartons jaunes) pour revenir dans le match, puis inverser la tendance.

Bousculés en début de rencontre, les joueurs de Pierre-Henry Broncan n'ont rien lâché et se sont finalement imposés au bout du suspense (24-18), vendredi, à Nice. #Top14 #COST https://t.co/bEO9aUgiwL — francetvsport (@francetvsport) June 17, 2022

Samedi, Montpellier a, lui aussi, validé son ticket pour le Stade de France. Vainqueur face à Bordeaux-Bègles (19-10), le MHR - deuxième de la phase régulière - voudra prendre sa revanche face à son bourreau de 2018. Il pourra compter sur plusieurs atouts pour tenter de grimper pour la première fois de son histoire au sommet du rugby hexagonal.

MotoGP : Fabio Quartararo et Johann Zarco font le show en Allemagne

Tout a roulé à la perfection pour les pilotes français ce week-end en Allemagne. Dans les lacets du Sachsenring, Fabio Quartararo (Yamaha) et Johann Zarco (Pramac) ont signé un épatant doublé tricolore, le deuxième de la saison après celui réalisé au Grand Prix du Portugal, déjà dans cet ordre-là.

Au classement général de la saison, "El Diablo" prend encore plus le large avec cette troisième victoire de la saison, la deuxième d'affilée après son succès en Catalogne. Il comptabilise désormais 34 points d'avance sur Aleix Espargaro (Aprilia), quatrième dimanche. Belle opération pour le deuxième du jour, Zarco, qui grimpe à la troisième place mondiale.

Les Bleus triomphent encore ! Un doublé français et Quartararo prend le large au championnat du monde ! #MotoGPhttps://t.co/rn8P69J7S7 — francetvsport (@francetvsport) June 19, 2022

Natation : l'or pour Léon Marchand, l'argent pour Marie Wattel

Le gamin à l'avenir doré est devenu un homme bien parti pour empiler les médailles. À Budapest, Léon Marchand, 20 ans, a commencé sa moisson, samedi, en décrochant un premier titre mondial sur le 400 m 4 nages. La première médaille internationale en seniors pour le Toulousain, et peut-être pas la dernière au vu du talent du jeune homme.

Moins de 24 heures plus tard, Marie Wattel s'est mise au diapason de son cadet pour remporter, elle aussi, sa première médaille en individuel dans des championnats du monde. La Lilloise de 25 ans a terminé deuxième de la finale du 100 m papillon, dimanche 19 juin, devancée par la favorite américaine Torri Huske.

F1 : Max Verstappen s'impose au Canada et s'envole au classement des pilotes

Le champion du monde était en démonstration ce week-end au Canada. Conquérant lors des essais libres, auteur de la pole position, le Néerlandais Max Verstappen n'a pas manqué l'occasion de creuser l'écart sur ses concurrents en remportant son sixième Grand Prix de la saison. Il compte désormais 46 points d'avance sur son coéquipier Sergio Pérez, contraint à l'abandon, et 49 sur Charles Leclerc, 5e au terme d'une belle remontée depuis sa 19e place sur la grille au départ. Le gouffre après seulement neuf courses est immense.

F1 : Max Verstappen l'emporte au Canada devant Carlos Sainz et accroît encore son avance au championnathttps://t.co/YJN6JtThSC — francetvsport (@francetvsport) June 19, 2022

Volleyball : premier titre international de leur histoire pour les Bleues

Les joueuses d'Emile Rousseaux ont écrit l'histoire. Dimanche en finale de la Golden League, les Bleues ont dominé la République tchèque en trois sets (25-22, 27-25, 25-14) pour inscrire un premier titre international à leur palmarès.

À Orléans, elles ont pu compter sur le soutien du public et la vista d'Amandha Sylves et Lucille Gicquel pour s'imposer. Depuis leur victoire en demi-finale face à la Croatie jeudi dernier, elles sont en outre qualifiées pour la Challenger Cup, fin juillet à Zadar (Croatie), un tournoi où huit équipes tenteront de décrocher un billet pour la Ligue des nations 2023, compétition qui regroupe le gratin du volley mondial.