Boxe : un combat à 40 millions de dollars, une gifle à la pesée... Ce qu'il faut savoir du combat entre Jake Paul et la légende Mike Tyson

Mike Tyson va remonter sur un ring. A 58 ans, la légende de la boxe, plus jeune champion du monde poids lourds à l'âge de 20 ans, va de nouveau enfiler les gants, dans la nuit de vendredi 15 à samedi 16 novembre (vers deux heures du matin), à Arlington (Texas). Ce sera face à Jake Paul, un adversaire qui s'est fait connaître sur Youtube, lancé dans une carrière de boxeur depuis 2020, dans un combat de huit rounds de deux minutes et reconnu professionnel. Voici ce qu'il faut savoir sur ce combat pour le prestige... Mais aussi pour l'argent.

Un duel à "40 millions de dollars" diffusé sur Netflix

Au contraire de la majorité des grands événements actuels, qui sont sur le modèle du pay-per-view, ce combat sera diffusé sur la plateforme Netflix, qui s'est assuré de la diffusion exclusive, à laquelle elle a ajouté une série nommée Compte à rebours : Jake Paul vs Mike Tyson sur la préparation des deux combattants. Si les revenus exacts que toucheront les deux boxeurs n'ont pas été dévoilés, Jake Paul a vendu en partie la mèche lors de la conférence de presse d'avant-combat. "Je suis là pour gagner 40 millions et éliminer une légende", a lâché le boxeur de 29 ans, qui compte 10 victoires (dont sept par KO) pour une défaite dans sa jeune carrière.

Un pactole qui a sans doute poussé Mike Tyson, qui s'était déclaré en faillite en 2003 et a connu beaucoup de déboires comme des accusations de viol, à enfiler de nouveau les gants, même si lui s'en défend. "Si je le faisais gratuitement, cela ne changerait pas ma vie. Ma femme me dit constamment que je n'ai pas besoin de le battre. Mais c'est ce que je veux faire, c'est moi. Je recherche la gloire", a expliqué à TheSportBible le multiple champion du monde poids lourds à la fin des années 1980.

Une gifle pour faire monter la tension et le spectacle

Le dernier face à face entre les deux hommes, lors de la pesée officielle avant le combat, s'est terminé par une gifle de Mike Tyson à l'endroit de son benjamin, jeudi. Au préalable, sur des images de l'accrochage, on peut voir que Jake Paul, après s'être avancé vers lui à quatre pattes, marche sur le bout du pied droit de l'ancien champion, entraînant sa réaction courroucée. Une foule de membres de la sécurité est intervenue dans la foulée pour séparer les deux combattants, avant qu""Iron Mike" ne soit expulsé.

MIKE TYSON HITS JAKE PAUL AT THE WEIGH IN #PaulTyson

--

LIVE ON NETFLIX

FRIDAY, NOVEMBER 15

8 PM ET | 5 PM PT pic.twitter.com/kFU40jVvk0 — Netflix (@netflix) November 15, 2024

"Je ne l'ai même pas sentie, il est en colère, a réagi Jake Paul. C'est un petit lutin en colère... charmante gifle mon pote". Une image évidemment relayée par Netflix pour que le spectacle tienne ses promesses....



Un premier combat professionnel pour Tyson depuis 19 ans

11 juin 2005, c'est la date du dernier combat professionnel de Mike Tyson, qui avait quitté les rings sur une défaite face à Kevin McBride. A 38 ans, plus aussi effrayant, "Iron Mike" avait encaissé une troisième défaite sur ses quatre derniers combats, le décidant à raccrocher.

En 2020, Mike Tyson était remonté sur le ring face à Roy Jones Jr dans une rencontre exhibition à but caritatif qui s'était soldée par un nul. A 58 ans, l'écart d'âge, de vélocité et d'endurance entre les deux adversaires pose légitimement question, même si Tyson était allé au bout du combat en 2020 sur un format identique.

Mike Tyson in the open workout before the Jake Paul fight #PaulTyson pic.twitter.com/EAL4g5hbkt — El Gallo 🇩🇴☘️ (@vinquezada1) November 13, 2024

Le boxeur aux 50 victoires (dont 44 par KO) et six défaites s'est considérablement entraîné, et semble dans une condition intéressante, comme en témoignent ses vidéos d'entraînement, où sa vitesse de frappe, à presque 60 ans, donne toujours des sueurs à ses entraîneurs. Reste à savoir combien de temps le "Kid Dynamite" pourra tenir face à un boxeur de 31 ans son cadet.

Jake Paul, un youtubeur controversé reconverti boxeur

Dans l'autre coin du ring, son adversaire peut, lui, déjà se réjouir qu'un tel nom accepte de l'affronter, alors qu'il n'a pas cinq ans d'expérience dans le Noble art. Connu sur le réseau social Vine (depuis disparu) en 2013, Jake Paul a ensuite bifurqué sur Youtube en compagnie de son grand frère Logan, avec qui il s'est mis en scène dans des canulars et des vidéos controversées.

Surnommé "L'Enfant terrible de la boxe", le youtubeur aux 20 millions d'abonnés reste davantage connu pour ses polémiques, comme une fête en plein Covid-19 ou des accusations d'agression sexuelle, que pour ses exploits.

Avec un bilan de 10 victoires et une défaite aux points face au demi-frère de Tyson Fury, Tommy, en 2023, il a surtout combattu d'anciennes gloires du MMA à la retraite ou des boxeurs de second rang, voire carrément des célébrités, comme l'ancien joueur NBA Nate Robinson. L'ancien champion du monde Carl Froch estime, lui, au média britannique Metro que le combat serait même "réglé à l'avance" en faveur du plus jeune.

Un affrontement plusieurs fois reporté

A l'origine, Mike Tyson devait affronter... le frère de Jake, Logan Paul, lui aussi reconverti dans les sports de combat. Mais l'aîné de la fratrie a refusé, préférant laisser le champ libre à son cadet. "J'ai dit non à un combat contre Mike Tyson. On me l'a proposé, mais pas sur Netflix, et pas pour une grosse somme d'argent", avait-il justifié dans son podcast.

Initialement prévu le 20 juillet, le combat avait été repoussé de presque quatre mois en raison de problèmes de santé de Mike Tyson. En mai, l'ancienne star avait dû prendre un traitement médical suite à une poussée d'ulcère dans un avion.

Alors que plusieurs observateurs, comme l'ancien champion du monde des lourds Deontay Wilder, craignent un dommage important pour Mike Tyson, l'autorité de régulation de la boxe au Texas a décidé d'assouplir les règles du combat. Les gants des deux athlètes seront plus épais, les rounds plus courts (deux minutes au lieu de trois) et le match limité à huit reprises (au lieu de douze habituellement chez les lourds).