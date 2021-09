Le boxeur philippin Manny Pacquiao, candidat à l'élection présidentielle, met fin à sa carrière

Le célèbre boxeur philippin Manny Pacquiao, candidat à la présidentielle, a annoncé mercredi 29 septembre, qu'il mettait fin à plusieurs décennies de carrière sur les rings, la décision la "plus difficile" de sa vie. "Il est difficile pour moi d'accepter que ma carrière de boxeur est terminée", a déclaré Manny Pacquiao dans un message vidéo posté sur Twitter, "aujourd'hui, je vous annonce ma retraite".

To the greatest fans and the greatest sport in the world, thank you! Thank you for all the wonderful memories. This is the hardest decision I’ve ever made, but I’m at peace with it. Chase your dreams, work hard, and watch what happens. Good bye boxing. https://t.co/Bde4wO82sA