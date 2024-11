Boxe : qui est Jake Paul, le Youtubeur devenu boxeur professionnel qui va affronter Mike Tyson ?

C'est l'événement attendu de cette fin de semaine par les amateurs de sports de combat. Le boxeur américain de 58 ans et multiple champion du monde chez les poids lourds, Mike Tyson, affrontera Jake Paul, de 31 ans son cadet, dans la nuit de vendredi 15 au samedi 16 novembre (environ deux heures du matin), au AT&T Stadium d'Arlington, à Dallas (Texas), un stade de quelque 80 000 places.

Le combat sera retransmis en direct sur la plateforme de streaming Netflix, et accessible à tous ses abonnés, soit 270 millions de foyers, en complément d'une série documentaire sur la préparation des protagonistes, et intitulée Compte à rebours : Jake Paul vs. Mike Tyson. En amont du combat, franceinfo: sport vous présente l'adversaire de la légende Mike Tyson.

Un Youtubeur devenu boxeur

À l’origine, Jake Paul ne vient pas du monde de la boxe. L'Américain de 27 ans, originaire de l'Ohio, s'est d'abord fait connaître sur Vine (une application de partage de courtes vidéos) en 2013. Deux ans plus tard, il obtient un rôle dans la sitcom de Disney Channel Frankie et Paige. Mais il est mis à l'écart en raison de son fort tempérament, de propos racistes et d'un litige avec ses voisins qui le menacent de porter plainte - et donc d'entacher la marque Disney - pour troubles de voisinage.

Il crée ensuite une chaîne Youtube où il se met en scène dans des vidéos humoristiques avec son frère Logan, devenu lui aussi youtubeur à succès et désormais combattant de boxe (il a affronté Floyd Mayweather) et de catch. Jake Paul bifurque ensuite sur la boxe et oriente sa chaîne vers ce sport, un domaine qui lui réussit dès 2018 et qui rassemble aujourd'hui plus de 20 millions d'abonnés.

Polémiques et provocations

Sur Youtube, Logan et Jake Paul se placent sur le créneau de la polémique, chacun de leur côté, à travers des vlogs (des blogs vidéos relatant la vie quotidienne). Logan, le frère aîné ira même jusqu'à publier en décembre 2017 une vidéo le mettant en scène à proximité d'un cadavre dans la "forêt des suicidés" Aokighara, au Japon. Ils jouent également sur une rivalité fratricide et se mettent en scène en train de se piéger mutuellement.

De son côté, Jake n'est pas en reste. Jouant volontairement sur son côté détestable, volontairement provocateur et clivant, ce partisan de Donald Trump accumule les frasques. En 2020, il avait organisé une grande fête en plein Covid-19, qu'il considère comme un "hoax" (canular). Quelques mois plus tôt, il avait été filmé lors du vandalisme d'un centre commercial en Arizona lors des manifestations après la mort de George Floyd. Il avait été accusé d'intrusion criminelle et d'attroupement illégal.

gimme my charges and let’s put the focus back on George Floyd and Black Lives Matter https://t.co/nwBZmsxFFz — Jake Paul (@jakepaul) June 4, 2020

Lors d'une perquisition en lien avec cette affaire, quelques mois plus tard, des armes à feu avaient été retrouvées chez lui. En 2021, il a également été deux fois accusé d'agression sexuelle. Il avait également été accusé de rouler en voiture sur une plage protégée à Puerto Rico.

"L’Enfant terrible de la boxe" et "Le P erturbateur"

Depuis ses débuts très médiatiques en boxe, Jake Paul s'est fait remarquer sur les rings. Rapidement, il gagne ses combats contre d'anciens champions de MMA, comme Tyron Woodley ou Anderson Silva, deux anciens champions des poids moyens de l'UFC, mais aussi des combattants non-professionnels, comme l'ancienne star NBA, Nate Robinson.

Depuis son premier combat, le 30 janvier 2020 à Miami contre le YouTubeur Gib, il compte dix victoires, dont 7 KO, pour une défaite. Depuis, on le surnomme "Le Perturbateur" ou encore "L'Enfant terrible de la boxe".

Une légitimité remise en cause par ses pairs

Si Jake Paul se dit très confiant pour le combat à venir, pensant être "plus rapide", "plus fort" que Mike Tyson qui ne "verra pas d'où les coups vont venir" selon lui, il est pourtant loin de faire l'unanimité, notamment auprès de ses pairs. Ces derniers estiment que Jake Paul choisit des adversaires "faciles à battre", en fin de carrière ou à la retraite, ou venant d'autres disciplines que la boxe anglaise, ce qui lui procure un avantage considérable.

Certains estiment que ce combat est déjà joué d'avance, une rengaine fréquente lors des combats de Jake Paul. "Je suis sûr que si Tyson réussissait à envoyer un gros coup de gauche ou de droite sur le menton de Jake Paul, il pourrait le rendre inconscient. Je ne vois pas vraiment comment cela pourrait se produire, cependant. À mon avis, tout est réglé à l’avance pour Paul et Tyson n’aura pas l’occasion de le faire", estime l'ancien champion du monde Carl Froch à Metro.

Pour répondre à ses détracteurs, Jake Paul joue la carte de la provocation sur ses réseaux sociaux. Sa seule défaite (aux points) remonte à 2023 contre le boxeur Tommy Fury, demi-frère d'une autre légende des poids lourds, Tyson Fury. Sa légitimité à toutefois été reconnue cet été lors des Jeux olympiques de Paris 2024, où il a été choisi comme partenaire d'entraînement de l'équipe de boxe de l'équipe américaine. Une équipe qu'il aimerait rejoindre pour les JO de 2028 à Los Angeles, où il a "juré de remporter la médaille d'or".