Boxe : Oleksandr Usyk crée la surprise et s'offre Anthony Joshua

C'est un uppercut que vient de prendre la boxe mondiale en pleine face samedi 25 septembre à Tottenham, dans la banlieue londonienne. Le challenger de 34 ans, Oleksandr Usyk s'est offert le champion du monde en titre et numéro un planétaire Anthony Joshua aux points. L'Ukrainien lui ravit ainsi ses ceintures IBF, WBA et WBO.

Joshua sans solution

Il attendait Tyson Fury pour un duel au sommet, mais le destin en a décidé autrement. Face à un adversaire normalement à sa portée sur le papier et loin d'être favori pour les bookmakers, Joshua a cédé face à Usyk au terme d'un combat maîtrisé par l'Ukrainien qui a fait valoir sa mobilité pour prendre de court le Britannique et le soûler de coup tout au long de la rencontre.

Si le numéro un mondial a lui aussi eu quelques envolées avec son crochet du gauche toujours aussi dévastateur, il a subi et a même été proche du K.O dans le dernier round pour finalement céder face aux juges sa deuxième défaite en carrière. Face à un adversaire plus petit (1m91 pour Usyk, 1m98 pour Joshua), le boxeur de 26 ans a longtemps cherché la solution mais ne l'a jamais trouvée. Désormais délesté de ses trois ceintures, il va devoir attendre pour son duel face à Fury et devra d'abord passer par la case "rematch". Un duel qui s'annonce incertain.