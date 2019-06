Boxe : la Française Estelle Mossely devient championne IBO des poids légers

Estelle Mossely a fait parler sa vitesse et ses directs pour vaincre la Suédoise Lucy Wildheart après dix reprises.

Elle a gagné la ceinture. Estelle Mossely, première boxeuse française championne olympique (à Rio en 2016), a conquis le titre IBO vacant des légers en battant aux points la Suédoise Lucy Wildheart après dix reprises, vendredi 15 juin au soir, à Cherbourg. "Ça fait vraiment plaisir, parce que je me sens vraiment bien par rapport aux combats que j'ai pu vivre auparavant", a réagi la nouvelle championne sur la chaîne L'Equipe.

C'EST FAIT !



Estelle Yoka-Mossely devient championne du monde IBO des poids léger !!



Bravo @EstelleMossely ! #lequipeBOXE pic.twitter.com/4uQ2seMVn7 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) June 14, 2019

"Ce n'est qu'une étape, la première ceinture. Il y en a beaucoup d'autres après, de grandes ceintures, de belles ceintures à aller chercher. On continue à travailler avec mon équipe, c'est un bon point de départ", a-t-elle continué sur L'Equipe. Couple en or de la boxe française à Rio, avec son mari Tony Yoka, Estelle Mossely, âgée de 26 ans et passée pro en 2018, a ainsi effectué un sans-faute avec cette 5e victoire en cinq combats.

Merci à tous pour vos messages! C’est une première ceinture mondiale que je remporte devant ma famille, mes amis et un super public à @CherbourgEnCot !

Merci aussi à mon équipe car un boxeur n’est rien tout seul !#ibo #fight #boxeanglaise pic.twitter.com/ce24PBJ2Aa — Estelle Yoka Mossely (@EstelleMossely) June 15, 2019

De son côté, Lucy Wildheart, également âgée de 26 ans, a enregistré sa première défaite après cinq succès d'affilée, dont deux avant la limite. Le combat, très intense, entre deux boxeuses bien en jambes, a tenu toutes ses promesses. Après un round d'observation, Estelle Mossely, moins puissante mais dotée d'une meilleure technique, a fait parler sa vitesse et ses directs, touchant à plusieurs reprises la Suédoise, notamment dans les 5e et 6e reprises.

Menant aux points, la Française s'est ensuite contentée de contrôler tout en plaçant des contres. Elle a terminé l'avant-dernier round en saignant légèrement du nez, mais cela ne l'a pas empêchée de terminer le combat en trombe face à une adversaire très courageuse.