DIRECT. Mort de Bernard Tapie : "Il demeurera à jamais dans la légende du club", salue l'Olympique de Marseille

: Les réactions à la mort de Bernard Tapie affluent de tous les bords politiques : le président LR du Sénat Gérard Larcher, le maire de Nice Christian Estrosi ou encore le candidat communiste à l'élection présidentielle Fabien Roussel.

: Sur franceinfo, l'ancien ministre de la Culture Jack Lang rend hommage à Bernard Tapie. "Comme tous les hommes de grand tempérament, de grande force, il a été à la fois adoré et conspué, il a été tour à tour admiré et haï", résume-t-il. "S'il avait eu des responsabilités plus importantes, il aurait contribué à changer plus profondément notre pays."



: L'Olympique de Marseille rend hommage à Bernard Tapie, qui présidait le club quand il a remporté la seule Ligue des Champions d'un club français en 1993. Il était aussi au cœur de l'affaire VA-OM, tentative de corruption d'un joueur de Valenciennes qui avait plombé son image et entraîné la relégation du club.

: Il faut une longue nécrologie pour résumer la vie de Bernard Tapie, et c'est ce que nous avons préparé si vous voulez vous rafraichîr la mémoire.









(BORIS HORVAT / AFP)



: Un des fils de Bernard Tapie, Stéphane, lui rend hommage sur Twitter.

: "C'est un homme qui venait du peuple et qui s'était hissé au sommet jusqu'à devenir ministre. C'était le symbole de cette réussite à la française, quelqu'un qui pouvait partir de rien et arriver à tout. (...) Le revers de cette médaille, c'est qu'il ne suivait pas forcément les règles de tout le monde. Il était un peu sans vergogne."





Valérie Lecasble, biographe de Bernard Tapie, reprend sur franceinfo cette image du "combattant", que "l'adversité renforçait". Il était "l'emblème des années 80" et "l'emblème de la réussite", résume-t-elle.

: Salut l'Artiste !

: Je suis vraiment très triste... J'admirais le courage de l'homme qui se relevait toujours. Et puis, chez nous, à Marseille, il appartient à notre histoire.

: Tapie combattant jusqu'au bout du bout, tous les défauts toutes les qualités chez une seule personne. La paix éternelle pour lui. Message à Saint Pierre : si Nanar se pointe avec un contrat, lisez bien les petites lignes.

: Comme toute personne il a fait des erreurs, mais reconnaissons qu'il a fait des belles choses, on lui doit le respect de droite ou de gauche. Merci à lui repose en paix

: Tant et tant à dire sur Bernard Tapie. Du bien et du moins bien. Et pourtant... sa disparition ne laisse pas indifférent c'est un combattant qui part.

: Vous êtes nombreux à réagir à l'annonce de la mort de Bernard Tapie, et vos réactions illustrent bien les nombreuses facettes du personnage, entre les affaires et la sympathie qu'il pouvait inspirer.

: La chaîne et la radio franceinfo consacrent évidemment des éditions spéciales à la mort de Bernard Tapie que vous pouvez suivre en direct.

: Bernard Tapie ne faisait pas mystère de sa maladie. Il avait annoncé en septembre 2017 souffrir d'un cancer de l'estomac et de l'œsophage, et il avait depuis évoqué à de nombreuses reprises sa lutte contre la maladie, notamment en janvier sur le plateau de "20h30 le dimanche" sur France 2.



: "Je m'incline à la mémoire de Bernard Tapie", a réagi Jean Castex au micro de BFMTV. "La première image qui me vient, c’est celle du combattant", dit le Premier ministre, qui rappelle son engagement contre l'extrême droite mais aussi son discours sur le cancer dans les dernières années de sa vie.

: Le maire de Marseille, ville qui restera liée à l'histoire de Bernard Tapie, a été le premier à lui rendre hommage il y a quelques minutes sur Twitter.

: "Dominique Tapie et ses enfants ont l'infinie douleur de faire part du décès de son mari et de leur père, Bernard Tapie", écrit sa famille dans un communiqué publié par La Provence. Il est mort ce matin des suites de son cancer.

: L'homme d'affaires et ancien homme politique Bernard Tapie est mort, à 78 ans, annonce sa famille à franceinfo.









Emmanuel DUNAND / AFP)