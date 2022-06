Betclic Elite : Monaco remporte le premier match de la finale sur le terrain de l'Asvel

Les Monégasques frappent les premiers. La Roca Team s'est imposée 82 à 74 mercredi 15 juin à l'Astroballe aux dépens de l'Asvel Lyon-Villeurbanne dans le match 1 de la finale du championnat de France Elite de basket-ball. Grâce à cette victoire, la première des trois nécessaires pour décrocher le titre, les hommes de Sasa Obradovic prennent déjà une option sur la victoire finale.

La Roca Team remporte la première manche et reprend l’avantage du terrain !#FinalesBetclicELITE #LNBextra pic.twitter.com/uQkoJVxH1w — LNB (@LNBofficiel) June 15, 2022

Deuxième de la saison régulière derrière l'Asvel mais quart de finaliste en Euroligue, la Roca Team a quasiment toujours fait la course en tête dans cette rencontre au cours de laquelle l'opposition entre le Villeurbannais Elie Okobo et le Monégasque Mike James, décisifs sur les play-offs, était très attendue. Et les deux hommes ont eu une influence équivalente sur leur équipe (17 points chacun).

Forte chaleur sur le parquet

Le club princier a fait une différence dès le premier quart temps gagné 29-17 avant de mener à la mi-temps 49-36. L'Asvel avait réagi dans le deuxième quart, malgré tout de nouveau perdu par les Rhodaniens (20-19). L'Asvel, supérieure aux lancers francs (90,91% contre 61,9%) a confirmé sa réaction à la reprise, avec un troisième quart temps gagné 18-16, mais les Monégasques, qui menaient alors 65-54, ont maintenu leur mainmise sur le match, conservant entre sept et quinze points d'avance.

Le match 2 sera disputé toujours à l'Astroballe, vendredi 17 juin, à 20h30. D'ici là, il faudra voir quelle aura été la capacité de récupération des deux équipes, qui ont évolué ce mercredi sous une chaleur intense.