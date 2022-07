Basket : le maintien de Pau-Orthez en championnat de France validé par la Fédération après avoir été menacé de rétrogradation en Nationale 1

Un ouf de soulagement. Après avoir examiné la reprise du club béarnais, récemment vendu par les actionnaires américains à des repreneurs français, la chambre d'appel de la Fédération française de basketball (FFBB) a décidé, lundi 25 juillet, d'accepter le réengagement de Pau-Lacq-Orthez en championnat de France (Betclic Elite).

Au regard des récentes évolutions du dossier et des garanties apportées quant à la continuité d’exploitation de l'Elan Béarnais, la section financière de la Chambre d’Appel de la FFBB a émis un avis favorable à l’engagement du club en Championnat de Betclic Elite en 2022/23. — FFBB (@ffbasketball) July 25, 2022

"Au regard des récentes évolutions du dossier et des garanties apportées quant à la continuité d'exploitation du club, la chambre d'appel a décidé de réformer la décision du conseil supérieur de gestion du 11 juillet 2022 et d'émettre un avis favorable à l'engagement [du club béarnais] en championnat de Betclic Elite pour la saison 2022/2023", a indiqué la FFBB dans un communiqué officiel publié lundi soir sur ses réseaux sociaux.

Enfin "se tourner vers l'avenir"

L'Elan, neuf fois champion de France et vainqueur de la dernière coupe de France, avait été rétrogradé au niveau amateur il y a un mois pour raisons financières. Sous pavillon américain du fond d'investissement Counterpointe Sports Group (CSG), Pau-Lacq-Orthez avait échoué deux fois en appel devant le gendarme financier de la Ligue. C'est la vente du club vendredi dernier à des repreneurs français, emmenés par Sébastien Ménard, conseiller municipal de Biarritz et PDG du groupe Eat4Good, et l'ancien ministre des Sports Thierry Braillard, qui a rassuré financièrement l'instance.

Dans un communiqué publié quelques heures après l'annonce du maintien dans l'élite, le club a annoncé accueillir cette nouvelle avec "un immense plaisir". Et d'ajouter : "La préparation de cette prochaine saison va enfin pouvoir débuter et va permettre à l'ensemble du club de se tourner vers l'avenir". A la reprise du championnat, le 24 septembre, Pau-Orthez disposera d'un budget encadré par la direction nationale du conseil et du contrôle de gestion (DNCCG) des clubs professionnels de basket de 5 millions d'euros, contre 7,8 millions d'euros la saison dernière.