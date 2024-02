Portrait Basket : de la 5e division à une potentielle place en équipe de France aux Jeux de Paris en quatre ans, l'ascension météorique de Nadir Hifi

Il y a les jeunes prodiges qui s'annoncent comme des évidences, les parcours tout tracés comme Kylian Mbappé. Ceux aussi, qui ont pris des chemins plus mouvementés mais à la destination tout aussi certaine, tel Victor Wembanyama, passé par trois clubs en trois ans avant de devenir numéro un de la draft NBA. Et il y en a d'autres pour qui la route vers le succès est plus escarpée, la pente bien plus raide. Parmi ceux-là, Nadir Hifi figure en belle place.

Le jeune joueur du Paris Basketball fait partie des nouveaux appelés par le sélectionneur de l'équipe de France masculine, Vincent Collet, pour les qualifications de l'Eurobasket 2025. En tribune contre la Croatie, vendredi 23 février, il sera sur le banc en Bosnie-Herzégovine, lundi 26 février, pour le deuxième match. Nadir Hifi fait désormais partie des prétendants légitimes à une place pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

Cinq ans plus tôt, cette destinée était tout sauf une évidence. Le jeune Hifi évolue alors en cinquième division, la Nationale 3, avec la SIG Strasbourg, son club d'enfance qui venait pourtant de lui fermer les portes de son centre de formation sur les doigts un an auparavant. "Quand je jouais en U15 France, je me disais qu'il y avait un truc à faire en deuxième ou troisième division, se rappelait Nadir Hifi dans l'émission Zack en roue libre, le 9 janvier 2024. On ne va pas se mentir, à 15-16 ans, je ne visais pas le top du top au vu de comment on prédisait mon avenir."

Son parcours chez les jeunes Strasbourgeois ne lui avait alors offert qu'une seule perspective, Lille (Pro B, la deuxième division française) et son modeste centre de formation dans lequel ses quelques mois seront un échec. Ses parents ne peuvent de toute façon pas financer une seconde année. Retour à la case départ, en Alsace. "Mon parcours a été compliqué, c'est très atypique, évoquait-il à la Ligue nationale de basket (LNB). On m'a refusé plein de choses à cause de mes notes, ma taille… Je n'avais aucune garantie d'être professionnel."

Malgré les embûches, une évidence persiste : le "gosse" a du talent plein les mains. Avec le précoce Hifi, tout va très vite, presque trop. "Il est tellement exigeant avec lui-même et avec les autres qu’il en devenait intolérant, racontait Tommy Zaber, un de ses coachs chez les jeunes de Strasbourg, au média spécialisé BeBasket. Ce n’était pas méchant, car c’était un bon gamin, toujours agréable et de bonne humeur, mais ses coéquipiers n’arrivaient pas à le suivre, ça allait trop vite."

Sa saison de Nationale 3, à 17 ans à jouer au milieu d'adultes, est le premier étage d'une fusée à propulsion. Sa deuxième chance dans un centre de formation nordiste, au Portel, pensionnaire de Betclic Elite, est un décollage en accéléré. Il est meilleur marqueur du championnat espoirs dès sa première saison. Puis il quitte définitivement les jeunes pour passer chez les pros avant l'heure, en plein milieu de sa deuxième année.

🔙 Nadir avec l'ESSM c'est :



• Une signature chez les Espoirs en 2020



• Meilleur scoreur du championnat Espoirs en 2021



• Actuel meilleur passeur du championnat Espoirs 2021-22



• Janvier 2022, dans le 5 majeur pro



• Février 2022, signature de son premier contrat pro 🔥 https://t.co/bQX8x9UJD3 pic.twitter.com/xyh0YfLktK — ESSM Le Portel (@ESSMbasket) February 15, 2022

"En termes de précocité, j’ai rarement vu ça, assurait le coach du Portel Eric Girard, qui l'a titularisé dès son deuxième match professionnel, à RMC. Pourtant, j’ai commencé ma carrière de coach au centre de formation de Cholet où j’ai côtoyé beaucoup de joueurs qui allaient devenir de grands noms par la suite - Antoine Rigaudeau, Claude Marquis, Aymeric Jeanneau [tous internationaux français] - et je n’avais jamais vu un joueur partir d’aussi bas, aussi méconnu, arriver si vite au plus haut niveau du basket français."

Capable d'évoluer aussi bien à la mène qu'à l'arrière, Nadir Hifi est un poison pour les défenses, un feu follet à l'agilité très au-dessus de la moyenne, et qui surtout ne doute de rien. Tirs en reculant, à sept mètres… Sa panoplie de scoreur est aussi large que spectaculaire. Contre Paris la saison dernière, Hifi prend feu : avec 39 points à 12/16 aux tirs il signe un match stratosphérique, comme très peu de joueurs de 20 ans n'en ont été capables dans l'Hexagone.

"La saison dernière, s'il n'y avait pas eu Victor Wembanyama dans le championnat, je pense que la lumière aurait été essentiellement sur Nadir tellement il a fait des choses extraordinaires." Benoît Mangin, capitaine et ex-coéquipier de Nadir Hifi au Portel à la Ligue nationale de basket

Nadir Hifi n'a pas suivi son compère outre-Atlantique, non retenu lors de la dernière Draft notamment à cause de son "petit" mètre 85 sous la toise. Il s'est engagé au Paris Basketball, un club dont la croissance exponentielle lui va comme un gant. "C'est un joueur qui a dépassé les étapes à une vitesse tellement incroyable qu'on est obligé de lui en fixer, évoquait son agent Olivier Mazet à France 3 Grand Est. Il a été courtisé par des équipes européennes de top niveau, mais ça nous semblait prématuré de passer du Portel à jouer l'Euroligue mais pour seulement quelques minutes par match."

Dans la capitale, Nadir Hifi a déjà pris une autre dimension. Il est le cinquième meilleur marqueur de l'Eurocoupe, la deuxième meilleure compétition du continent (16,9 points en moyenne par match), dans un rôle de remplaçant de luxe. Titulaire au dernier All-Star Game, le match des meilleurs Français contre les meilleurs étrangers du championnat, il a crevé l'écran, égalant le record historique de l'événement avec 44 points inscrits. Et collectivement, sa formation parisienne signe le meilleur début de saison de sa jeune histoire, leader de l'Eurocoupe et vainqueur, dimanche 18 février, de la Leaders Cup qui réunit les huit meilleures équipes de la phase aller du championnat.

Vincent Collet peut se réjouir que Nadir Hifi ait privilégié l'équipe de France à celle d'Algérie – il a la double nationalité – pour qui il a évolué chez les jeunes. Son profil de créateur et de dynamiteur de défenses est susceptible de rendre de précieux services, dans un secteur rempli d'incertitudes en vue des Jeux olympiques. Ses débuts en Bleu, à 21 ans seulement, pourraient aider à en lever certaines.