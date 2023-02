Le jeune international français a répondu aux questions de Fabien Lévêque, mardi soir, dans Tout le sport.

C'est la nouvelle pépite du basket français. Victor Wembanyama, 19 ans, 2,21 m de haut et 2,43 m d'envergure, était l'invité de Tout le sport, mardi 21 février. Véritable phénomène, qualifié d'"alien" par la superstar américaine LeBron James, le joueur des Metropolitans 92 a évoqué ses objectifs très élevés. "Cela a toujours été un rêve de devenir un grand joueur de basket. A quel moment j'ai su que j'allais devenir ce grand joueur ? Au moment du collège, quand on devient un peu plus mature, vers 11-12 ans. Ce n'était alors plus un rêve, j'avais des certitudes et des objectifs", a-t-il expliqué à Fabien Lévêque.

Avant de s'envoler pour les Etats-Unis et la prestigieuse NBA, Victor Wembanyama permet au championnat français d'avoir une exposition inédite. Jeune international, il est "l'espoir français le plus incroyable que le basket ait jamais eu", a affirmé le sélectionneur des Bleus Vincent Collet.