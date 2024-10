NBA : Victor Wembanyama taille patron, Zaccharie Risacher attendu au tournant, le retour de Guerschon Yabusele... Les Français à suivre cette saison

Le show recommence. La NBA, la célèbre ligue nord-américaine de basket, reprend ses droits, mardi 22 octobre, avec le début de la saison 2024-2025. Parmi les 14 joueurs français, plusieurs auront un rôle majeur à assumer. On retrouve ici, bien sûr, la nouvelle star des parquets, Victor Wembanyama, bien décidé à ramener ses Spurs de San Antonio en playoffs après six ans de disette.

Derrière le pivot français vice-champion olympique à Paris, l'attente sera également très importante autour des deux premiers de la draft 2024, Zaccharie Risacher (Atlanta) et Alex Sarr (Washington). Les tauliers Nicolas Batum (Los Angleles Clippers) et Rudy Gobert (Minnesota) auront également une belle carte à jouer alors que le retour de Guerschon Yabusele, aux côtés de Joël Embiid à Philadelphie, s'annonce particulièrement excitant. Franceinfo: sport s'est penché sur les meilleures forces tricolores en présence.

La star : Victor Wembanyama, les playoffs pour passer un cap

Elu rookie de l'année à l'unanimité, deuxième meilleur défenseur de la NBA, plus jeune joueur de l'histoire sélectionné dans la "All-Defensive Team" (meilleure équipe défensive de la Ligue) et une ligne de stats impressionnante (21,6 points, 10,6 rebonds, 3,9 passes et 3,6 contres en 29,7 minutes par match) pour sa première saison en NBA : Victor Wembanyama (20 ans, 2,24 m) est désormais sur orbite.

VICTOR WEMBANYAMA



Unstoppable



pic.twitter.com/khr0YQmXGZ — Hoop Central (@TheHoopCentral) October 10, 2024

Premier Français de l'histoire numéro 1 de la draft, il a répondu aux lourdes et nombreuses attentes placées en lui avec la manière. Auteur de plusieurs performances marquantes, et souvent encensé par les plus grands - LeBron James et Magic Johnson entre autres -, le pivot des Spurs, à l'aube du nouvel exercice, s'avance déjà comme l'une des stars les plus attendues de la Ligue.

"Sa progression viendra de sa capacité à porter son équipe, à être un joueur dominant, à savoir clôturer les matchs et les gagner. C’est cela la progression à attendre de sa part", explique Jacques Monclar, ancien international tricolore et consultant chez beIN Sports. Toujours poli par Gregg Popovich (75 ans), le légendaire coach de San Antonio, Victor Wembanyama pourra compter sur un renfort de choix, l'expérimenté meneur Chris Paul (39 ans), All Star à 12 reprises, et réputé pour sa capacité à faire briller ses coéquipiers autour de lui.

"Wemby a déjà une année dans la Ligue, avec des statistiques magnifiques la saison dernière. Il convient de transférer tous ces points positifs dans une ambition de remporter plus de matchs." Jacques Monclar, consultant basket à beIN Sports à franceinfo: sport

En saison régulière (2023-2024), les Spurs n'avaient remporté que 22 matchs alors que l'accession au play-in [barrages qualificatifs pour les playoffs entre les équipes ayant terminé de la 7e à la 10e place] s'était jouée à 46 succès dans la conférence Ouest. Pas de quoi freiner les ambitions de celui que tout le monde surnomme "l'Alien" : "On veut se mettre dans cette situation d'être une équipe qui gagne, une équipe de playoffs, assurait Victor Wembanyama en conférence de presse de pré-saison. C'est une culture qu'il faut instaurer. Atteindre le play-in ou les playoffs, c'est l'objectif minimum."

Les tauliers : Rudy Gobert et Nicolas Batum, au service du collectif

Un autre géant français sera particulièrement scruté cette saison. Rudy Gobert (32 ans, 2,16 m) sort d'une saison remarquable avec Minnesota, troisième à l'Ouest et seulement battu par Dallas en finales de conférence après avoir fait tomber le champion en titre, Denver, en demies. Elu meilleur défenseur de la Ligue pour la quatrième fois de sa carrière, le pivot a ainsi égalé le record de la légende Dikembe Mutombo.

Pour le nouvel exercice, Rudy Gobert demeurera l'arme de dissuasion défensive majeure des Wolves, mais devra s'adapter à l'arrivée de l'intérieur des Knicks de New York, Julius Randle, alors que son ex-compagnon de la raquette, Karl-Anthony Towns, a fait le chemin inverse. "Rudy doit retrouver un peu de toucher de balle, admet Jacques Monclar. Car cet été, notamment avec les Bleus, je ne l'ai pas trouvé copain avec le ballon. Tout au long de sa carrière, ça a longtemps été une évolution positive mais qui depuis un moment, ne l’est plus.".

Pour Nicolas Batum (35 ans), récemment retraité de l'équipe de France, "c'est un retour à la maison" bienvenu puisqu'il retrouve les Clippers de Los Angeles après y avoir évolué plus de trois ans (2020-2023).

"C’est la reconnaissance de son statut, de ce qu’on appelle un 'glue guy'. Nicolas, c'est un facilitateur." Jacques Monclar, consultant beIN Sports à franceinfo: sport

Preuve de la confiance de la franchise californienne, l'ex-capitaine des Bleus a signé un bail de deux ans et disputera ainsi ses 17e et 18e saisons en NBA, un record pour un Français (à égalité avec Tony Parker). Capable de tout faire, et habitué à un rôle de lieutenant de luxe, "Nicolas aura peut-être besoin d'un jeu un peu différent, un peu comme avec les Bleus cet été où il a été d'une constance remarquable durant tout le tournoi olympique."

Les rookies : Zaccharie Risacher et Alex Sarr en chefs de meute

Si les Français sont plus que jamais attendus au tournant, c'est aussi parce que la dernière draft, en juin, a été historique pour le basket tricolore. Quatre espoirs français ont été sélectionnés au premier tour (parmi les 30 meilleurs jeunes), dont trois dans le top 6 : Zaccharie Risacher (1er, Atlanta), Alex Sarr (2e, Washington) et Tidjane Salaün (6e, Charlotte). "Quand on est draftés haut, que l'on confirme en pré-saison, on aura les minutes, car cela veut dire que la franchise, si elle ne les fait pas jouer ensuite, s'est trompée", glisse, confiant, Jacques Monclar.

Zaccharie Risacher tonight:



18 points

3 rebounds

2 assists

7/9 FG

3/4 3PT

(22 mins)



pic.twitter.com/mQ4jbCmZON — NBACentral (@TheDunkCentral) October 9, 2024

Pour le premier, et cela s'est confirmé sur ses deux matchs de pré-saison (16 points à 44,4% à trois points et 5,5 rebonds en 23 minutes de moyenne par match), il n'y aura aucun doute sur sa capacité à apporter immédiatement au jeu des Hawks. "C’est un peu un registre à la Nico Batum, lance le consultant beIN Sports. Ils ont un profil qui se ressemble dans le sens où ils facilitent le jeu sans oublier d’être agressifs, en étant de bons défenseurs sans passer leur temps à défendre partout."

"Quin Snyder, le coach, va devoir lui donner des minutes et de la confiance. Ça reste un numéro un de draft, donc obligatoirement, il y aura une vraie attente autour de lui." Jacques Monclar à franceinfo: sport

Si Zaccharie Risacher (19 ans, ailier) semble être assuré d'avoir "des minutes", il faudra sans doute batailler davantage pour Alex Sarr (19 ans, intérieur), du côté de Washington. Avec son profil (2,13 m) et son poste, dans une ligue très athlétique et punitive pour les joueurs les plus tendres, sa marge d'erreur sera moins importante, et il devra rapidement convaincre son coach Brian Keefe : "Son premier match de pré-saison était plutôt une bonne surprise après un été difficile, fait remarquer Jacques Monclar. C'est un nouveau coach donc s'il a fait une bonne préparation, il aura des minutes. Ensuite, s’il confirme, il s’installera. En plus, c’est un garçon polyvalent qui sait jouer deux postes [ailier fort et pivot]. C’est intéressant."

Enfin, il s'agira pour Tidjane Salaün (19 ans, ailier fort) de se faire une vraie place aux côtés du dynamiteur et talentueux meneur américain LaMelo Ball (23 ans), amené à devenir le leader des Hornets. Particulièrement à son aise sur ses cinq matchs de pré-saison (11,8 points et 7,2 rebonds par match en 27,9 minutes de moyenne), adroit derrière la ligne des trois points (40,5% de réussite), l'ancien de Cholet, "avec son volume physique, son gabarit et sa distance de shoot lointain", a "tous les outils pour s'installer dans une équipe qui aura des bons moments, avec un basket très agressif offensivement", selon Jacques Monclar.

Le come-back : Guerschon Yabusele, cette fois-ci c'est la bonne ?

Devenu un élément majeur du grand Real Madrid avec qui il a remporté l'Euroligue en 2023, et particulièrement brillant avec l'équipe de France depuis longtemps à l'image de ses excellents Jeux de Paris 2024, Guerschon Yabusele a été récompensé avec un contrat d'un an à Philadelphie, aux côtés de Joël Embiid et Paul George. Chez les Sixers, qui comptent parmi les prétendants au sacre, l'intérieur des Bleus signe enfin son retour en NBA après son échec à Boston (2017-2019).

"C’est la belle histoire de l’été. Cela faisait deux ans qu’il était le joueur le plus irréprochable de l’équipe de France, et il l’a encore prouvé." Jacques Monclar à franceinfo: sport

Convaincant en pré-saison (9 points à 58% aux tirs, 5 rebonds et 1,8 passe en 18 minutes de moyenne par match), il pourrait aussi profiter de la fragilité de son leader Joël Embiid, souvent gêné par son genou, alors qu'il dispose de toutes les qualités nécessaires pour s'imposer dans la Grande Ligue.

Paris 2024 - Basket-ball : Guerschon Yabusele fait le show Le Français Guerschon Yabusele a placé un dunk sur l'Américain LeBron James, lors du deuxième quart-temps de la finale olympique entre la France et les Etats-Unis, samedi 10 août à l'Arena Bercy. (France 2)

"Il a la distance, observe Jacques Monclar, et s’ils l’ont fait venir, que lui aussi a pris ce risque d’y retourner, car on ne quitte pas le Real Madrid sur un coup de tête, je pense qu’il y a moyen de faire quelque chose."

La liste des 14 joueurs français

Nicolas Batum (Los Angeles Clippers), Sidy Cissoko (San Antonio), Bilal Coulibaly (Washington), Moussa Diabaté (Charlotte), Ousmane Dieng (Oklahoma City), Pacôme Dadiet (New York), Rudy Gobert (Minnesota), Zaccharie Risacher (Atlanta), Rayan Rupert (Portland), Tidjane Salaün (Charlotte), Alexandre Sarr (Washington), Armel Traoré (Los Angeles Lakers), Victor Wembanyama (San Antonio) et Guerschon Yabusele (Philadelphie).