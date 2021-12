NBA : un maillot du légendaire Bill Russell vendu 1,1 million de dollars aux enchères

Le célèbre maillot vert, porté par la légende du baskett Bill Russell (Boston Celtics) lors du dernier match de sa carrière en NBA, a été vendu pour 1 116 250 dollars lors d'enchères d'objets lui ayant appartenu, a indiqué vendredi 10 décembre la société organisatrice, Hunt Auctions.

A cette occasion, les Celtics avaient battu Los Angeles Lakers 108-106, le 5 mai 1969, à Los Angeles, permettant à Bill Russell de remporter sa 11e finale de la NBA et dernier titre de champion de sa carrière sportive.

Parmi les personnes ayant manifesté leur intérêt à acquérir des objets mis aux enchères figurent les anciennes vedettes du basket américain Charles Barkley et Shaquille O'Neal. Une partie des bénéfices de cette vente a été versée à MENTOR, une organisation d'aide aux jeunes défavorisés.

La médaille d'or de Russell aux Jeux olympiques de 1956 a été vendue pour 587 500 dollars. Alors âgé de 22 ans, Russell avait inscrit une moyenne de 14,1 points par rencontre. Les Etats-Unis avaient gagné tous les huit matches disputés à Melbourne, avec une moyenne de 53,5 points par rencontre.

