Basket : promotion d'un film à caractère antisémite, silence de la NBA et sanctions tardives... On vous résume l'affaire Kyrie Irving en quatre actes

Les scandales sur fond d'antisémitisme semblent rythmer l'actualité de la vie culturelle américaine. Après la musique avec le rappeur Kanye West, lâché par Adidas pour des propos haineux à l'encontre de la communauté juive, le monde de la NBA est touché avec l'affaire Kyrie Irving. Après avoir refusé de se faire vacciner, l'empêchant de jouer la saison dernière à domicile, ou affirmé que la Terre était plate, le meneur des Brooklyn Nets a cette fois crée la polémique en faisant la promotion d'un film à teneur antisémite sur ses réseaux sociaux. Retour en quatre actes sur l'affaire qui a mis la NBA dans l'embarras.

1 Kyrie Irving poste l'affiche d'un film à caractère antisémite sur ses réseaux sociaux

"Hebrews to Negroes : Wake Up Black America". C'est le titre du film de Ronald Dalton Jr, sorti en 2018, dont Kyrie Irving a partagé l'affiche (et un lien vers le site d'Amazon pour se le procurer) sur Instagram et Twitter, jeudi 27 octobre, malgré son caractère explicitement antisémite. Ce documentaire est l'adaptation d'un livre éponyme sorti en 2015, expliquant notamment que "de nombreux juifs célèbres de haut rang ont admis avoir adoré Satan ou Lucifer".

Dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 octobre, les Brooklyn Nets ont publié un communiqué condamnant "fermement" les agissements de leur joueur et expliquant n'avoir "aucune tolérance pour la promotion de toute forme de discours de haine". Dans la foulée, le propriétaire de la franchise new-yorkaise, Joe Tsai, a réagi sur Twitter, en se disant "déçu" par Kyrie Irving. "Je veux m'asseoir avec lui et m'assurer qu'il comprend que c'est blessant pour nous tous, et qu'en tant qu'homme de foi, c'est mal de promouvoir la haine basée sur la race, l'ethnie ou la religion. C'est plus important que le basket-ball", a-t-il écrit.

I’m disappointed that Kyrie appears to support a film based on a book full of anti-semitic disinformation. I want to sit down and make sure he understands this is hurtful to all of us, and as a man of faith, it is wrong to promote hate based on race, ethnicity or religion. — Joe Tsai (@joetsai1999) October 29, 2022

2 Premières explications et silence de la NBA

Face au tollé médiatique, le meneur de 30 ans s'est défendu une première fois sur Twitter, après avoir supprimé ses précédentes publications. "Je suis un OMNISTE et je ne voulais manquer de respect aux croyances religieuses de quiconque", a-t-il indiqué dans la soirée du samedi 29 octobre. "L'étiquette d'"antisémite" qu'on m'a collée n'est pas justifiée et ne reflète pas la réalité ou la vérité dans laquelle je vis tous les jours. Je respecte et je veux apprendre de tous les milieux et de toutes les religions".

Pas de quoi éteindre l'incendie car à l'issue d'un revers contre les Indiana Pacers (125-116), dimanche 30 octobre, Kyrie Irving a demandé qu'on arrête de le "déshumaniser" en conférence de presse. Après ce nouvel épisode, les Brooklyn Nets ont limogé leur entraîneur Steve Nash à cause de résultats insuffisants et le silence de la NBA sur l'affaire Irving se fait de plus en plus pesant. D'anciennes stars sont toutefois montées au créneau, à l'image de Shaquille O'Neal traitant Kyrie Irving d'"idiot" ou de Charles Barkley réclamant une suspension de la part de la Ligue.

3 Kyrie Irving fait une promesse de dons, le patron de la NBA réagit enfin

Mercredi 2 novembre, Kyrie Irving et les Nets se sont engagés à faire un don de 500 000 dollars chacun à des associations oeuvrant pour l'éradication de la haine et de l'intolérance. Si dans le communiqué co-écrit avec l'Anti-Defamation League (ADL), Kyrie Irving reconnaît "l'impact négatif de [son] message sur la communauté juive", aucune excuse n'est véritablement formulée. "Je ne crois pas que tout ce qui a été dit dans le film était vrai ou reflète ma morale et mes principes. Je ne voulais pas faire de mal à un groupe, une race ou une religion, je souhaite seulement être un phare de vérité et de lumière. Cette étiquette d'antisémite qu'on me colle n'est pas justifiée et ne reflète pas la réalité ou la vérité dans laquelle je vis tous les jours", justifie-t-il.

Une semaine après le début de l'affaire, le patron de la NBA, Adam Silver, finit enfin par réagir. "Kyrie Irving a pris une décision imprudente en postant un lien vers un film contenant des idées antisémites profondément offensantes", explique-t-il dans un communiqué publié jeudi 3 novembre. "Si nous apprécions le fait qu'il ait accepté de travailler avec les Nets et l'Anti-Defamation League, pour combattre l'antisémitisme et d'autres formes de discrimination, je suis déçu qu'il n'ait pas présenté des excuses sans réserve et dénoncé plus spécifiquement le contenu vil et nuisible véhiculé par le film qu'il a choisi de rendre public".

4 Les Nets sanctionnent Kyrie Irving qui finit par s'excuser

"Consternés" que "Kyrie ait refusé de dire sans équivoque qu'il n'a pas de croyances antisémites, ni de reconnaître le contenu haineux spécifique au film" lors d'un point presse, les Nets ont annoncé, vendredi 4 novembre, sa suspension pour au moins cinq matchs, sans salaire. "Un tel manquement à désavouer l'antisémitisme est profondément troublant, va à l'encontre des valeurs de notre organisation et constitue une conduite préjudiciable à l'équipe", a déploré la franchise.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hélà (@kyrieirving)

De quoi faire réagir Kyrie Irving quatre heures plus tard. "A toutes les familles de la communauté juive que j'ai blessées, je suis profondément désolé de vous avoir causé de la peine, et je m'en excuse", a posté le natif de Melbourne (Australie) sur Instagram. "Je veux clarifier toute confusion sur ma position dans la lutte contre l'antisémitisme en m'excusant d'avoir publié le documentaire sans contexte et sans explication factuelle décrivant les croyances spécifiques du documentaire avec lesquelles je suis d'accord ou non. Je n'avais aucunement l'intention de manquer de respect à l'histoire culturelle juive concernant l'Holocauste ou de perpétuer la haine".

Alors que les Brooklyn Nets n'ont pas encore pris acte des excuses de Kyrie Irving, sa suspension le tiendra éloigné des parquets au moins jusqu'au 13 novembre. "Je rencontrerai Kyrie en personne dans le courant de la semaine prochaine pour discuter de cette situation", avait promis Adam Silver jeudi, sans que l'on sache encore si une sanction de la part de NBA est à l'ordre du jour. De son côté, l'Anti-Defamation League (ADL), a annoncé jeudi refuser la donation de Kyrie Irving, considérant qu'"après avoir regardé la débâcle en conférence de presse, il est clair que Kyrie ne se sent pas responsable de ses actes."