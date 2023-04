NBA : le basketteur français Rudy Gobert présente ses excuses après avoir frappé un coéquipier

"Les émotions ont eu raison de moi aujourd'hui." Le basketteur français Rudy Gobert, pivot des Minnesota Timberwolves, a présenté ses excuses dimanche 9 avril, après avoir frappé son coéquipier Kyle Anderson lors du dernier match de la saison régulière de NBA face aux New Orleans Pelicans.

Une vidéo montre le début d'une altercation verbale entre le pivot français et son coéquipier lors d'un temps mort. Selon le média américain ESPN (en anglais), Kyle Anderson, qui évolue au poste d'ailier, a insulté Rudy Gobert de "connard" en lui demandant de "fermer sa gueule". Le Français a alors donné un coup de poing à Kyle Anderson avant que des joueurs ne séparent les deux coéquipiers.

Rudy Gobert appears to punch Kyle Anderson in the huddle. pic.twitter.com/MYWGYIrrL3