Les soutiens se multiplient pour libérer Brittney Griner, une star de basket américaine emprisonnée en Russie

Alors que les yeux sont rivés sur les finales NBA, l'affaire Brittney Griner agite le monde du basket américain. Joueuse star de la ligue féminine américaine (la WNBA), la pivot de 31 ans, qui s'était engagée le temps de la trêve hivernale avec le club d'Ekaterinbourg, a été interpellée le 17 février dans un aéroport proche de Moscou avec "des vapoteuses et un liquide présentant une odeur particulière" d'huile de cannabis, selon les douanes russes.

Vendredi 10 juin, un tribunal russe a décidé de prolonger jusqu'au 18 juin la détention de la basketteuse qui risque jusqu'à dix ans d'emprisonnement sur le sol russe.

De l'autre côté de l'Atlantique, les actions de soutien continuent à se multiplier sûr et en dehors des terrains de basket. A commencer par le très influent LeBron James, qui a publié sur son compte Twitter un communiqué qui demande le rapatriement de sa compatriote. "En tant qu’athlète olympique décorée et membre d’une communauté sportive mondiale d’élite, la détention de Brittney Griner doit cesser par respect pour le caractère sacré de tout sport et pour tous les Américains voyageant à l’étranger", plaide la superstar américaine.

We need to come together and help do whatever we possibly can to bring BG home quickly and safely!! Our voice as athletes is stronger together. @uninterrupted #WeAreBG pic.twitter.com/2GWV3Ff81p — LeBron James (@KingJames) June 6, 2022

NBA et WNBA mobilisés d'une seule voix

"BG", surnom de la pivot de 2,06 m, est également soutenue par les joueurs des Boston Celtics. En plein milieu des matchs les plus importants de leur saison (Boston mène 2-1 lors des finales contre les Golden State Warriors) les joueurs en vert se sont échauffés avec un t-shirt marqué du slogan "We are BG" ( "Nous sommes BG") sur le devant, avec au dos, un QR code qui renvoie à une pétition adressée à la Maison Blanche pour la libération de Griner. Celle-ci compte plus de 250 000 signatures à la date de publication de cet article. "Ca fait trop longtemps qu'elle est là-bas, ça suffit", a même déploré Jaylen Brown, l'un des meilleurs joueurs de l'effectif, en conférence de presse juste après le match 2 des finales, le 5 juin.

Un mois plus tôt, d'autres clubs de basket allaient encore plus loin. Les Suns de Phoenix, pendant masculin des Mercury Phoenix, la franchise WBNA où évolue Brittney Griner, avaient posé un autocollant grandeur nature des initiales de la joueuse directement sur son parquet, le jour d'un match décisif contre les Dallas de Mavericks. L'équipe féminine des Aces de Las Vegas avait reproduit le geste lors d'un match de la saison de WNBA, le 8 mai 2022.

Le parquet des Aces de Las Vegas, le 8 mai 2022 (ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP)

Une affaire très politisée

L'arrestation de Griner est intervenue sur fond de tensions internationales liées à l'entrée de l'armée russe en Ukraine. Washington craint que la joueuse ne soit utilisée comme un outil de pression dans le conflit.

Dernièrement, la femme de Brittney Griner en a appellé directement à l'intervention de Joe Biden dans la très populaire émission américaine "Good Morning America". Au bord des larmes, Cherelle Griner suppliait le président des Etats-Unis : "S'ils la retiennent parce que la Russie veut que vous fassiez quelque chose, alors je vous demande de faire quelque chose".

"Every single day matters ... to make sure that she comes back."



Cherelle Griner, the wife of WNBA superstar Brittney Griner, who has been detained in a Russian prison for nearly 100 days, speaks to @robinroberts about the fight to bring her home. https://t.co/A7bpCs5jQp pic.twitter.com/Yv8GFk5hfW — Good Morning America (@GMA) May 25, 2022

Jeudi 7 mai, le site d'information russe Gazeta.ru a affirmé en citant une source au sein des services pénitentiaires russes qu'il était "très probable" que Griner soit échangée contre le célèbre trafiquant d'armes russe Viktor Bout, arrêté en Thaïlande en 2008 et qui purge une peine de 25 ans de prison aux Etats-Unis.