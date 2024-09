Basket : légende de la NBA, Dikembe Mutombo est mort à 58 ans

La NBA pleure l'une de ses figures les plus marquantes des années 1990. Dikembe Mutombo est décédé, lundi 30 septembre, à l'âge de 58 ans, a annoncé la ligue américaine de basket. Le pivot introduit au Hall of Fame en 2015 souffrait depuis deux ans d'une tumeur au cerveau.

Le géant Dikembe Mutombo face à Michael Jordan, le 11 mai 1999 en demi-finale de Conférence NBA qui opposait Atlanta à Chicago. (JEFF HAYNES / AFP)

"Sur le terrain, il était l'un des plus grands défenseurs de l'histoire de la NBA. En dehors, il oeuvrait corps et âme pour aider les autres (...). Au nom de la grande famille de la NBA, je présente mes plus profondes condoléances à sa femme, Rose, ses enfants, ses nombreux amis et à la communauté du basket qu'il aimait sincèrement et qui lui rendait bien", a écrit Adam Silver, le patron de la NBA, dans un communiqué.

Quadruple défenseur de l'année (1995, 1997, 1998, 2001) - un record co-détenu avec Rudy Gobert et Ben Wallace -, sa carrière avait duré 19 ans, de 1991 à 2009, avec huit participations au All Star Game. Le pivot de 2,18m, surnommé le "Mont Mutombo", a touché du doigt le sacre NBA à deux reprises, s'inclinant en finale avec les Philadelphia Sixers en 2001, puis avec les Nets en 2003. Son célèbre geste de l'index, agité de gauche à droite, pour signifier "Not in my house" ("Pas chez moi" en français) aux joueurs qu'il contrait, restera dans les mémoires. Michael Jordan s'en était d'ailleurs amusé, en 1997, lui adressant ce même geste après un dunk.

Dikembe Mutombo aura laissé une trace indélébile du côté des Atlanta Hawks et des Denver Nuggets, qui ont retiré le n°55 pour lui rendre hommage. "C'est un jour triste, surtout pour nous, les Africains... Au-delà de ce qu'il accomplissait sur le parquet, je pense qu'il était encore meilleur en dehors", a tenu à rendre hommage Joel Embiid, le pivot camerounais (puis naturalisé américain) des Sixers. Mutombo s'est notamment impliqué dans de nombreux projets caritatifs. En 2005, il a investi plus de 15 millions de dollars dans la construction de l'hôpital Biamba Marie Mutombo à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo.